Perusahaan Mulai Optimalkan Aset Operasional, Lelang Armada Jadi Pilihan

JawaPos.com - Peremajaan armada kendaraan operasional menjadi salah satu langkah perusahaan untuk menjaga efisiensi biaya sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah melepas kendaraan yang sudah tidak lagi dibutuhkan melalui lelang agar memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan pemilik baru.

Langkah tersebut dilakukan PT Transkon Jaya Tbk melalui kerja sama dengan balai lelang AUKSI. Perusahaan menggelar lelang sejumlah kendaraan operasional pada 10 dan 12 November 2026 dengan sistem hybrid, yang memungkinkan masyarakat mengikuti penawaran secara online maupun langsung di lokasi.

Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana pengelolaan aset perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan kendaraan baru, tetapi juga strategi mengoptimalkan nilai aset lama. Kendaraan yang sudah tidak menjadi bagian dari kebutuhan operasional dapat dialihkan melalui mekanisme lelang yang terbuka.

Bagi perusahaan, proses tersebut berpotensi membantu mempercepat perputaran aset dan mendukung pembiayaan peremajaan armada. Sementara bagi masyarakat dan pelaku usaha, lelang membuka alternatif untuk memperoleh kendaraan operasional tanpa harus membeli unit baru.

Director Commercial AUKSI Tantu Agung mengatakan, kerja sama ini sekaligus menjadi upaya memperluas jaringan penjualan kendaraan di luar Pulau Jawa, khususnya Balikpapan dan sekitarnya.

”Kerja sama ini merupakan langkah strategis AUKSI dalam memperluas jangkauan jaringan penjualan di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Balikpapan dan sekitarnya yang memiliki potensi pasar serta antusiasme tinggi terhadap kebutuhan kendaraan operasional,” ujar Tantu Agung.

Kendaraan Operasional Jadi Komoditas Lelang

Dalam lelang tersebut, sejumlah kendaraan double cabin ditawarkan kepada calon pembeli. Model yang tersedia mencakup Mitsubishi Triton HDX DC, Mitsubishi Triton GLS DC, Toyota Hilux DC E, hingga Isuzu D-Max DC.

Jenis kendaraan tersebut memiliki pasar tersendiri, terutama di kalangan pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan untuk mendukung aktivitas di sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan industri lainnya.