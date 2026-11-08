Mobil Makin Banyak, Berikut Tips Memilih Asuransi Kendaraan yang Bisa Diandalkan

Ilustrasi asuransi mobil kesayangan buat perlindungan lebih. (Istimewa).
JawaPos.com - Memilih asuransi kendaraan bukan sekadar mencari premi murah. Pemilik mobil juga perlu mempertimbangkan kecepatan penyelesaian klaim, jaringan bengkel rekanan, hingga kemampuan perusahaan asuransi menanggung risiko kerusakan kendaraan.
Di tengah persaingan industri, kinerja perusahaan asuransi menjadi salah satu pertimbangan sebelum pemilik kendaraan menentukan perlindungan.
Hal ini sejalan dengan meningkatnya persaingan di bisnis asuransi kendaraan bermotor Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) kuartal II 2026, Oona Insurance Indonesia (Oona) menempati peringkat ketujuh perusahaan asuransi kendaraan bermotor terbesar di Indonesia.
Posisi tersebut menarik dicermati karena asuransi kendaraan memiliki tantangan tersendiri. Perusahaan tidak hanya dituntut mampu menawarkan perlindungan, tetapi juga memastikan proses klaim berjalan lancar ketika nasabah mengalami kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan kendaraan sesuai ketentuan polis.
Bagi pemilik mobil, proses klaim justru menjadi salah satu aspek paling penting. Sebab, manfaat asuransi baru benar-benar terasa ketika kendaraan mengalami masalah dan membutuhkan perbaikan.
Apa yang Perlu Diperhatikan Saat Memilih Asuransi Mobil?
Secara umum, ada dua jenis perlindungan asuransi kendaraan yang banyak dikenal masyarakat, yakni comprehensive atau all risk dan total loss only (TLO). Asuransi comprehensive memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kerusakan kendaraan, mulai dari kerusakan ringan seperti baret dan penyok hingga kerusakan berat, sesuai pengecualian dan ketentuan dalam polis.
Sementara itu, asuransi TLO memberikan perlindungan apabila kendaraan mengalami kerusakan dengan estimasi biaya perbaikan mencapai atau melebihi 75 persen dari harga kendaraan sebelum kejadian, atau mengalami kehilangan akibat pencurian sesuai ketentuan polis.
Perbedaan tersebut membuat pemilik kendaraan perlu menyesuaikan jenis perlindungan dengan kebutuhan, usia kendaraan, intensitas penggunaan, serta kemampuan membayar premi.
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