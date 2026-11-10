Jetour T-Series Unjuk Kemampuan, Ini Fitur T1 dan T2 yang Diuji

Jetour T2 i-DM banyak fitur untuk berpetualang. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kondisi jalan perkotaan tidak selalu mudah dilalui. Selain kemacetan, pengemudi juga harus menghadapi jalan sempit, keterbatasan area parkir, hingga tanjakan.
Untuk menunjukkan kemampuan produknya, Jetour mengajak media menguji langsung T1 dan T2 melalui kegiatan Jetour Dominating Jakarta.
Pengujian dilakukan melalui tiga checkpoint di Jakarta dan sekitarnya. Peserta diajak mencoba berbagai fitur kendaraan, mulai dari kemudahan parkir, kemampuan melewati tanjakan, hingga menghadapi medan yang lebih menantang.
Sebagai informasi, Jetour T1 hadir sebagai SUV dengan karakter Urban Adventure, sedangkan T2 menawarkan karakter Adventure SUV untuk kebutuhan perjalanan yang lebih beragam.
Brand Manager PT Jetour Sales Indonesia, Arief Sutrisno, mengatakan kedua model tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan karakter perjalanan berbeda.
"T1 lebih diarahkan untuk mobilitas sehari-hari, sementara T2 menawarkan kemampuan lebih untuk menghadapi berbagai kondisi jalan," saat media tesdrive, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, salah satu tantangan yang diberikan adalah parkir di ruang terbatas. Untuk mendukung aktivitas ini, Jetour T-Series dilengkapi fitur N-Gear Easy Moving yang memungkinkan kendaraan dipindahkan dalam kondisi mesin mati melalui posisi transmisi Netral (N).
Fitur tersebut didukung kamera 540° Surround Vision yang membantu pengemudi melihat kondisi di sekitar kendaraan saat bermanuver.
Ada pula fitur 24-Hour Parking AC yang memungkinkan kabin tetap sejuk ketika kendaraan sedang parkir.
Pada tantangan berikutnya, peserta menguji kemampuan mobil tersebut melewati tanjakan Pasar Senen dan Tanjakan 13 Kuningan, sekaligus bermanuver di jalan sempit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022