Jetour T-Series Unjuk Kemampuan, Ini Fitur T1 dan T2 yang Diuji

JawaPos.com - Kondisi jalan perkotaan tidak selalu mudah dilalui. Selain kemacetan, pengemudi juga harus menghadapi jalan sempit, keterbatasan area parkir, hingga tanjakan.

Untuk menunjukkan kemampuan produknya, Jetour mengajak media menguji langsung T1 dan T2 melalui kegiatan Jetour Dominating Jakarta.

Pengujian dilakukan melalui tiga checkpoint di Jakarta dan sekitarnya. Peserta diajak mencoba berbagai fitur kendaraan, mulai dari kemudahan parkir, kemampuan melewati tanjakan, hingga menghadapi medan yang lebih menantang.

Sebagai informasi, Jetour T1 hadir sebagai SUV dengan karakter Urban Adventure, sedangkan T2 menawarkan karakter Adventure SUV untuk kebutuhan perjalanan yang lebih beragam.

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Brand Manager PT Jetour Sales Indonesia, Arief Sutrisno, mengatakan kedua model tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan karakter perjalanan berbeda.

"T1 lebih diarahkan untuk mobilitas sehari-hari, sementara T2 menawarkan kemampuan lebih untuk menghadapi berbagai kondisi jalan," saat media tesdrive, Senin (9/11/2026).

Uji Fitur T-Series di Jalan Jakarta Dalam kegiatan tersebut, salah satu tantangan yang diberikan adalah parkir di ruang terbatas. Untuk mendukung aktivitas ini, Jetour T-Series dilengkapi fitur N-Gear Easy Moving yang memungkinkan kendaraan dipindahkan dalam kondisi mesin mati melalui posisi transmisi Netral (N).

Fitur tersebut didukung kamera 540° Surround Vision yang membantu pengemudi melihat kondisi di sekitar kendaraan saat bermanuver.

Ada pula fitur 24-Hour Parking AC yang memungkinkan kabin tetap sejuk ketika kendaraan sedang parkir.