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Penulis: Djati Waluyo
Selasa, 10 November 2026 | 22.23 WIB

Menperin: Pembebasan Ganjil-Genap Bisa Pacu Industri Kendaraan Rendah Emisi

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara) - Image

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara)

JawaPos.com - Pelaku industri otomotif berharap kendaraan rendah emisi mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap di Jakarta.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji, mengatakan usulan itu menjadi salah satu harapan pelaku industri selain insentif fiskal yang telah diberikan pemerintah.

Menurutnya, pembebasan ganjil-genap dapat meningkatkan daya tarik kendaraan rendah emisi di tengah masyarakat.

"Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal," terang Sarmuji, Selasa (10/11).

Ia mengatakan, saat ini kendaraan rendah emisi yang mendapatkan pengecualian dari aturan ganjil-genap di Jakarta baru kendaraan listrik berbasis baterai.

Sarmuji menilai, perluasan insentif tersebut dapat memberikan dorongan tambahan bagi industri otomotif untuk mengembangkan teknologi kendaraan rendah emisi.

"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat," ujarnya.

Sarmuji mengatakan, sampai dengan saat ini semakin beragam pilihan kendaraan rendah emisi akan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil.

Dia mencontohkan teknologi kendaraan hibrida yang mengombinasikan baterai dan mesin bensin. Teknologi tersebut dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi emisi kendaraan.

Ia mengatakan, sejumlah produsen sudah mengembangkan mesin yang kompatibel dengan bahan bakar E20, yaitu bensin dengan kandungan bioetanol 20 persen. Padahal, pemerintah saat ini masih mengarah pada penerapan E10.

"Ada kendaraan yang ternyata mesinnya sudah kompatibel dengan teknologi E20, padahal pemerintah baru akan menerapkan E10. Bahkan, secara pengembangan teknologi sudah dilakukan uji coba untuk mencapai E85 sampai E100 dengan kombinasi baterai. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami," ucapnya. 

Pengembangan kendaraan berbasis bioetanol juga berpotensi membuka peluang bagi industri dalam negeri, terutama melalui penguatan rantai pasok bahan bakar nabati dan industri pendukung otomotif.

Sarmuji menegaskan, inovasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

"Kementerian Perindustrian tentu menyambut gembira segala kemajuan teknologi yang telah diupayakan. Ini mendukung program pemerintah untuk bertransisi dari energi fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan, dari energi dengan emisi tinggi menjadi energi dengan emisi rendah, serta dari energi yang membutuhkan subsidi besar menuju energi yang lebih hemat bagi masyarakat," urainya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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