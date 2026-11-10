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Penulis: Djati Waluyo
Selasa, 10 November 2026 | 20.18 WIB

Menperin Minta Kebijakan Industri Berangkat dari Masalah Nyata Pelaku Usaha

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara) - Image

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara)

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, memastikan penyusunan kebijakan industri harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.

Ia mengatakan, pemerintah akan mendengar langsung masukan dari dunia industri agar solusi yang dirumuskan tepat sasaran dan tidak justru menimbulkan persoalan baru.

“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/11).

Sarmuji berharap, komunikasi langsung dengan pelaku usaha dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor industri.

Ia mengatakan, dengan memahami persoalan secara tepat, pemerintah dapat merumuskan solusi berdasarkan kondisi dan karakteristik industri.

“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” ujarnya.

Sarmuji menjelaskan, kinerja industri pengolahan yang masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Pada triwulan III 2026, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,47 persen.

Pada periode yang sama, industri pengolahan berkontribusi 19,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai Rp 1.295,5 triliun.

Editor: Sabik Aji Taufan
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