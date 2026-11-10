Menperin Minta Kebijakan Industri Berangkat dari Masalah Nyata Pelaku Usaha

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara)
JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, memastikan penyusunan kebijakan industri harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.
Ia mengatakan, pemerintah akan mendengar langsung masukan dari dunia industri agar solusi yang dirumuskan tepat sasaran dan tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/11).
Sarmuji berharap, komunikasi langsung dengan pelaku usaha dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor industri.
Baca Juga:Riset Kiantara Ungkap Infrastruktur TI-Keamanan Siber Lebih Siap Dibanding Pengelolaan Data-AI
Ia mengatakan, dengan memahami persoalan secara tepat, pemerintah dapat merumuskan solusi berdasarkan kondisi dan karakteristik industri.
“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” ujarnya.
Sarmuji menjelaskan, kinerja industri pengolahan yang masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Pada triwulan III 2026, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,47 persen.
Pada periode yang sama, industri pengolahan berkontribusi 19,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai Rp 1.295,5 triliun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022