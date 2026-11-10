Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Selasa, 10 November 2026 | 22.23 WIB

Menperin: Pembebasan Ganjil-Genap Bisa Pacu Industri Kendaraan Rendah Emisi

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara) - Image

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara)

JawaPos.com - Pelaku industri otomotif berharap kendaraan rendah emisi mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap di Jakarta.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji, mengatakan usulan itu menjadi salah satu harapan pelaku industri selain insentif fiskal yang telah diberikan pemerintah.

Menurutnya, pembebasan ganjil-genap dapat meningkatkan daya tarik kendaraan rendah emisi di tengah masyarakat.

"Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal," terang Sarmuji, Selasa (10/11).

Ia mengatakan, saat ini kendaraan rendah emisi yang mendapatkan pengecualian dari aturan ganjil-genap di Jakarta baru kendaraan listrik berbasis baterai.

Sarmuji menilai, perluasan insentif tersebut dapat memberikan dorongan tambahan bagi industri otomotif untuk mengembangkan teknologi kendaraan rendah emisi.

"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat," ujarnya.

Sarmuji mengatakan, sampai dengan saat ini semakin beragam pilihan kendaraan rendah emisi akan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil.

Dia mencontohkan teknologi kendaraan hibrida yang mengombinasikan baterai dan mesin bensin. Teknologi tersebut dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi emisi kendaraan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menperin Minta Kebijakan Industri Berangkat dari Masalah Nyata Pelaku Usaha - Image
Bisnis

Menperin Minta Kebijakan Industri Berangkat dari Masalah Nyata Pelaku Usaha

Selasa, 10 November 2026 | 20.18 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore