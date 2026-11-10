Menperin: Pembebasan Ganjil-Genap Bisa Pacu Industri Kendaraan Rendah Emisi

JawaPos.com - Pelaku industri otomotif berharap kendaraan rendah emisi mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap di Jakarta.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji, mengatakan usulan itu menjadi salah satu harapan pelaku industri selain insentif fiskal yang telah diberikan pemerintah.

Menurutnya, pembebasan ganjil-genap dapat meningkatkan daya tarik kendaraan rendah emisi di tengah masyarakat.

"Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal," terang Sarmuji, Selasa (10/11).

Ia mengatakan, saat ini kendaraan rendah emisi yang mendapatkan pengecualian dari aturan ganjil-genap di Jakarta baru kendaraan listrik berbasis baterai.

Sarmuji menilai, perluasan insentif tersebut dapat memberikan dorongan tambahan bagi industri otomotif untuk mengembangkan teknologi kendaraan rendah emisi.

"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat," ujarnya.

Sarmuji mengatakan, sampai dengan saat ini semakin beragam pilihan kendaraan rendah emisi akan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil.