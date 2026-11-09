Piaggio Beverly 2027 Makin Modern, Layar TFT 6,88 Inci dan Mesin 400 cc

JawaPos.com - Piaggio Beverly 2027 mendapat sejumlah pembaruan untuk memperkuat posisinya di segmen skuter premium. Model terbaru ini hadir dengan desain lebih modern, panel instrumen TFT 6,88 inci, serta pilihan mesin 310 cc dan 400 cc.

Meski mendapat penyegaran, Beverly tetap mempertahankan karakter sebagai skuter high-wheel yang menggabungkan kelincahan berkendara dengan kenyamanan skuter GT berukuran besar.

Sejak diperkenalkan pada 2001, Piaggio Beverly telah terjual lebih dari 500.000 unit di lebih dari 50 negara. Model ini dikenal melalui desain elegan, handling lincah, serta kemampuan mendukung mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Pada model 2027, pembaruan terlihat dari bagian depan, terutama penggunaan lampu utama dan lampu sein berteknologi full LED dengan bingkai hitam baru.

Desain elemen tie pada pelindung kaki juga diperbarui untuk memberikan tampilan lebih modern. Sementara itu, pelek baru hadir dengan desain lebih sporty dan bobot lebih ringan untuk mendukung pengendalian.

Perubahan lainnya terdapat pada panel instrumen yang kini menggunakan layar TFT berwarna berukuran 6,88 inci.

Layar tersebut dilengkapi sensor cahaya agar informasi tetap mudah dibaca dalam berbagai kondisi pencahayaan. Panel instrumen ini juga mendukung konektivitas smartphone.

Dari sisi kepraktisan, Piaggio menghadirkan pegangan belakang baru dengan dudukan top box terintegrasi. Khusus Beverly 310, flyscreen transparan juga sudah menjadi fitur standar.

Dua Pilihan Mesin 310 cc dan 400 cc

Piaggio Beverly 2027 tersedia dalam dua pilihan mesin, yakni 310 hpe dan 400 hpe.

Beverly 310 hpe menghasilkan tenaga 27,7 hp, sedangkan Beverly 400 hpe memiliki tenaga lebih besar, mencapai 36 hp.

Kedua pilihan mesin tersebut tersedia dalam dua varian, yaitu Beverly dan Beverly S. Perbedaannya terletak pada pilihan warna serta detail finishing yang memberikan karakter berbeda.

Varian Beverly hadir dengan warna Bianco Luna dan Grigio Grafite. Keduanya menggunakan jok serta bagian dalam pelindung kaki berwarna cokelat tua, dipadukan aksen satin grey pada sejumlah bagian.

Sementara Beverly S menawarkan pilihan warna Nero Meteora, Grigio Mercurio, Blu Lapis, dan Verde Minerale. Varian ini memiliki jok hitam serta sejumlah komponen dengan finishing hitam glossy untuk memperkuat kesan sporty.

Fitur Praktis untuk Mobilitas Harian

Selain pembaruan desain dan teknologi, Piaggio tetap mempertahankan sejumlah fitur praktis yang menjadi karakter Beverly.

Ruang penyimpanan di bawah jok dapat menampung helm full-face. Jok juga dilengkapi mekanisme pembuka elektrik yang dapat dioperasikan melalui remote control.

Skuter ini menggunakan sistem keyless ignition untuk memudahkan pengoperasian tanpa anak kunci konvensional.

Pengisian bahan bakar juga dirancang praktis karena posisi tutup tangki berada di terowongan tengah, sehingga pengendara tidak perlu turun dari jok.

Fitur lainnya meliputi port USB-C pada kompartemen bagian dalam pelindung kaki untuk mengisi daya perangkat elektronik.

Khusus Beverly 400 dan Beverly 400 S, tersedia platform multimedia Piaggio MIA sebagai fitur standar.

Sistem ini mendukung konektivitas smartphone serta navigasi berbasis ikon yang ditampilkan melalui panel TFT terbaru.