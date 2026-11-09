Piaggio Beverly 2027 Makin Modern, Layar TFT 6,88 Inci dan Mesin 400 cc

Piaggio Beverly alami beberapa pembahruan. (Piagio)
JawaPos.com - Piaggio Beverly 2027 mendapat sejumlah pembaruan untuk memperkuat posisinya di segmen skuter premium. Model terbaru ini hadir dengan desain lebih modern, panel instrumen TFT 6,88 inci, serta pilihan mesin 310 cc dan 400 cc.
Meski mendapat penyegaran, Beverly tetap mempertahankan karakter sebagai skuter high-wheel yang menggabungkan kelincahan berkendara dengan kenyamanan skuter GT berukuran besar.
Sejak diperkenalkan pada 2001, Piaggio Beverly telah terjual lebih dari 500.000 unit di lebih dari 50 negara. Model ini dikenal melalui desain elegan, handling lincah, serta kemampuan mendukung mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.
Pada model 2027, pembaruan terlihat dari bagian depan, terutama penggunaan lampu utama dan lampu sein berteknologi full LED dengan bingkai hitam baru.
Desain elemen tie pada pelindung kaki juga diperbarui untuk memberikan tampilan lebih modern. Sementara itu, pelek baru hadir dengan desain lebih sporty dan bobot lebih ringan untuk mendukung pengendalian.
Perubahan lainnya terdapat pada panel instrumen yang kini menggunakan layar TFT berwarna berukuran 6,88 inci.
Layar tersebut dilengkapi sensor cahaya agar informasi tetap mudah dibaca dalam berbagai kondisi pencahayaan. Panel instrumen ini juga mendukung konektivitas smartphone.
Dari sisi kepraktisan, Piaggio menghadirkan pegangan belakang baru dengan dudukan top box terintegrasi. Khusus Beverly 310, flyscreen transparan juga sudah menjadi fitur standar.
Dua Pilihan Mesin 310 cc dan 400 cc
Piaggio Beverly 2027 tersedia dalam dua pilihan mesin, yakni 310 hpe dan 400 hpe.
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