Haka Auto Sudah Punya 24 Dealer BYD dan Danza, Siapkan Ekspansi Baru

JawaPos.com - Jaringan penjualan dan layanan kendaraan listrik BYD dan Danza di Indonesia terus berkembang. Salah satunya melalui PT Bumi Hijau Motor (Haka Auto) yang kini telah mengoperasikan 24 dealership setelah tiga tahun menjalankan bisnis otomotif nasional.

Memasuki usia ketiga pada 9 November 2026, Haka Auto menegaskan komitmennya untuk memperluas jaringan sekaligus meningkatkan kualitas layanan penjualan dan purnajual.

CEO PT Bumi Hijau Motor (Haka Auto), Hariyadi Kaimuddin, mengatakan perusahaan masih menyiapkan sejumlah dealer baru yang ditargetkan mulai beroperasi sebelum akhir 2026.

Saat ini, jaringan Haka Auto mencakup dealer BYD Haka dan Danza Haka. Ekspansi tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya untuk memperluas akses konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi.

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"Memasuki tahun ketiga perjalanan Haka Auto, kami bersyukur melihat berbagai tren positif yang berhasil dicapai. Salah satunya melalui pengembangan jaringan dealership yang terus berkelanjutan. Saat ini, Haka Auto telah memiliki 24 dealership, baik untuk brand BYD Haka maupun Denza Haka," ujar Hariyadi.

Menurutnya, pertumbuhan perusahaan tidak hanya diukur dari jumlah dealer, tetapi juga kemampuan memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen.

Perkuat Layanan Penjualan dan Purnajual

Seiring bertambahnya jaringan, Haka Auto juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Langkah ini dilakukan melalui program pelatihan, sertifikasi, dan kompetisi untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja di setiap dealer.