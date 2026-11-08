Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 9 November 2026 | 04.24 WIB

12 Komponen Mobil Hybrid Perlu Mendapat Perhatian dalam Perawatan Berkala 

Mekanik sedang melakukan pengecekan mobil. (Istimewa) - Image

Mekanik sedang melakukan pengecekan mobil. (Istimewa)

JawaPos.com - Mobil hybrid memang menawarkan efisiensi bahan bakar melalui kombinasi mesin bensin dan motor listrik. Namun, teknologi elektrifikasi yang diusung bukan berarti pemilik bisa mengabaikan perawatan. 

Selain komponen mesin konvensional, ada sejumlah perangkat khusus seperti baterai tegangan tinggi, inverter, hingga sistem pendingin baterai yang perlu mendapat perhatian agar performa dan efisiensi tetap terjaga.

Mobil hybrid besutan Toyota menawarkan kombinasi mesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) dan motor listrik untuk mendukung mobilitas yang lebih efisien. 

Teknologi ini memungkinkan kendaraan memanfaatkan kedua sumber tenaga sesuai kondisi berkendara. Namun, bagaimana dengan perawatannya? Apakah lebih rumit dibandingkan mobil konvensional?

Pada dasarnya, perawatan mobil hybrid Toyota tetap memiliki sejumlah kesamaan dengan mobil bermesin bensin. Komponen seperti oli mesin, filter, busi, sistem pengereman, hingga kaki-kaki tetap membutuhkan pemeriksaan berkala. 

Bedanya, mobil hybrid juga memiliki komponen elektrifikasi, termasuk baterai tegangan tinggi dan sistem pendinginnya, yang perlu diperhatikan.

Agar tidak bingung, ada daftar 12 komponen mobil hybrid Toyota yang perlu mendapatkan perhatian dalam perawatan berkala. 

1. Oli dan Cairan Mesin Bensin

Meski memiliki motor listrik, mobil hybrid tetap menggunakan mesin bensin yang membutuhkan pelumasan untuk mengurangi gesekan dan melindungi komponen bergerak di dalamnya. Maka, penggantian oli mesin harus dilakukan sesuai jadwal perawatan yang direkomendasikan.

Perhatikan pula kondisi cairan kendaraan lainnya, seperti engine coolant untuk menjaga temperatur kerja mesin dan brake fluid yang berperan dalam sistem pengereman. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mobil Hybrid Lebih Mahal Dirawat Dibanding Mesin ICE? Ini Fakta Biaya Servisnya - Image
Otomotif

Mobil Hybrid Lebih Mahal Dirawat Dibanding Mesin ICE? Ini Fakta Biaya Servisnya

Jumat, 2 Oktober 2026 | 00.51 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore