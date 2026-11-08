12 Komponen Mobil Hybrid Perlu Mendapat Perhatian dalam Perawatan Berkala 

Mekanik sedang melakukan pengecekan mobil. (Istimewa)
JawaPos.com - Mobil hybrid memang menawarkan efisiensi bahan bakar melalui kombinasi mesin bensin dan motor listrik. Namun, teknologi elektrifikasi yang diusung bukan berarti pemilik bisa mengabaikan perawatan.
Selain komponen mesin konvensional, ada sejumlah perangkat khusus seperti baterai tegangan tinggi, inverter, hingga sistem pendingin baterai yang perlu mendapat perhatian agar performa dan efisiensi tetap terjaga.
Mobil hybrid besutan Toyota menawarkan kombinasi mesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) dan motor listrik untuk mendukung mobilitas yang lebih efisien.
Teknologi ini memungkinkan kendaraan memanfaatkan kedua sumber tenaga sesuai kondisi berkendara. Namun, bagaimana dengan perawatannya? Apakah lebih rumit dibandingkan mobil konvensional?
Pada dasarnya, perawatan mobil hybrid Toyota tetap memiliki sejumlah kesamaan dengan mobil bermesin bensin. Komponen seperti oli mesin, filter, busi, sistem pengereman, hingga kaki-kaki tetap membutuhkan pemeriksaan berkala.
Bedanya, mobil hybrid juga memiliki komponen elektrifikasi, termasuk baterai tegangan tinggi dan sistem pendinginnya, yang perlu diperhatikan.
Agar tidak bingung, ada daftar 12 komponen mobil hybrid Toyota yang perlu mendapatkan perhatian dalam perawatan berkala.
1. Oli dan Cairan Mesin Bensin
Meski memiliki motor listrik, mobil hybrid tetap menggunakan mesin bensin yang membutuhkan pelumasan untuk mengurangi gesekan dan melindungi komponen bergerak di dalamnya. Maka, penggantian oli mesin harus dilakukan sesuai jadwal perawatan yang direkomendasikan.
Perhatikan pula kondisi cairan kendaraan lainnya, seperti engine coolant untuk menjaga temperatur kerja mesin dan brake fluid yang berperan dalam sistem pengereman.
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