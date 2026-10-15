MG MGS6 EV Meluncur di Indonesia, Jarak Tempuh hingga 605 Km

JawaPos.com - MG Motor Indonesia memperkenalkan MGS6 EV, SUV listrik premium terbaru yang menawarkan jarak tempuh hingga 605 kilometer.

Mobil listrik ini hadir dengan dua pilihan penggerak, fitur keselamatan modern, serta kabin yang dirancang untuk menunjang kenyamanan perjalanan.

MGS6 EV diperkenalkan melalui acara First Look di Atrium Level 3A, Grand Indonesia, Jakarta. MG juga membuka pemesanan awal atau pre-book dengan harga indikatif mulai Rp 550 juta hingga peluncuran resmi mendatang.

CEO MG Motor Indonesia Jason Huang mengatakan, MGS6 EV dirancang untuk menggabungkan desain, performa, kenyamanan, dan teknologi dalam satu kendaraan.

Dua Pilihan Sistem Penggerak MGS6 EV tersedia dalam varian Magnify Max dengan sistem penggerak roda belakang atau Rear-Wheel Drive (RWD) dan Magnify Ultra dengan sistem penggerak semua roda atau All-Wheel Drive (AWD).

Varian Magnify Max menghasilkan tenaga 245 PS dan torsi 350 Nm. Sementara itu, Magnify Ultra memiliki tenaga maksimal 361 PS dan torsi 540 Nm. Pengendalian kendaraan didukung suspensi belakang 5-Link.

Kedua varian menggunakan baterai berkapasitas 77 kWh. Berdasarkan standar NEDC, jarak tempuhnya mencapai 605 km untuk Magnify Max dan 550 km untuk Magnify Ultra.

Untuk pengisian daya, baterai dapat diisi dari 30 persen hingga 80 persen dalam waktu sekitar 32 menit menggunakan pengisian cepat DC.

Kabin Lapang dan Fitur Keselamatan Dari sisi kenyamanan, MGS6 EV memiliki jarak sumbu roda 2.835 mm. Kabinnya dilengkapi jok depan berventilasi, pengaturan AC otomatis dua zona, atap kaca panoramik dengan penutup elektrik, serta sistem audio 11 speaker.