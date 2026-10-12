7 Perbaikan Mobil yang Dapat Dilakukan Sendiri Tanpa ke Bengkel

ilustrasi orang yang memeriksa mobil. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Tahukah Anda bahwa tidak setiap masalah kecil pada mobil memerlukan kunjungan ke bengkel?
Beberapa tugas sederhana nyatanya mudah dilakukan sendiri tanpa pengetahuan khusus atau peralatan yang rumit.
Melansir carhub, berikut tujuh perbaikan mobil yang dapat dilakukan sendiri tanpa perlu ke bengkel sehingga menghemat waktu dan uang.
1. Memeriksa tekanan ban
Proses ini hanya membutuhkan beberapa menit.
Tekanan yang tepat untuk mobil Anda dapat ditemukan pada stiker di dekat pintu pengemudi atau di buku panduan pemilik.
Jika tekanannya terlalu rendah, Anda dapat memompa ban dengan kompresor.
2. Mengganti wiper kaca depan
Jika wiper meninggalkan goresan atau gagal membersihkan kaca depan dengan benar, Anda dapat menggantinya sendiri.
Kuncinya adalah memilih wiper yang tepat untuk mobil Anda dan memastikan wiper terpasang dengan aman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022