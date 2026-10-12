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Rabbany Wanadriani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.45 WIB

7 Perbaikan Mobil yang Dapat Dilakukan Sendiri Tanpa ke Bengkel

ilustrasi orang yang memeriksa mobil. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang memeriksa mobil. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Tahukah Anda bahwa tidak setiap masalah kecil pada mobil memerlukan kunjungan ke bengkel?

Beberapa tugas sederhana nyatanya mudah dilakukan sendiri tanpa pengetahuan khusus atau peralatan yang rumit.

Melansir carhub, berikut tujuh perbaikan mobil yang dapat dilakukan sendiri tanpa perlu ke bengkel sehingga menghemat waktu dan uang.

1. Memeriksa tekanan ban

Proses ini hanya membutuhkan beberapa menit.

Tekanan yang tepat untuk mobil Anda dapat ditemukan pada stiker di dekat pintu pengemudi atau di buku panduan pemilik.

Jika tekanannya terlalu rendah, Anda dapat memompa ban dengan kompresor.

2. Mengganti wiper kaca depan

Jika wiper meninggalkan goresan atau gagal membersihkan kaca depan dengan benar, Anda dapat menggantinya sendiri.

Kuncinya adalah memilih wiper yang tepat untuk mobil Anda dan memastikan wiper terpasang dengan aman.

Editor: Hanny Suwindari
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