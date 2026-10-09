Sering Berkendara 90 Km Sehari? 3 Motor Matic Ini Layak Dipertimbangkan

JawaPos.com - Menempuh jarak hingga 90 kilometer setiap hari membutuhkan motor matic yang bukan hanya irit bahan bakar, tetapi juga nyaman digunakan dalam waktu lama.

Posisi berkendara, kapasitas mesin, hingga kapasitas tangki menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

Berikut tiga motor matic yang dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan komuter jarak jauh berdasarkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan kepraktisan.

1. Honda Vario 125

Honda Vario 125 menjadi salah satu pilihan yang cukup seimbang untuk penggunaan harian. Dimensinya tidak terlalu besar sehingga tetap mudah digunakan di tengah kemacetan, tetapi menawarkan kenyamanan lebih dibandingkan skutik berukuran kecil.

Spesifikasi yang perlu diperhatikan:

Konsumsi BBM: sekitar 51,7 km/liter

Kapasitas tangki: 5,5 liter

Harga OTR Jakarta: mulai Rp23,3 jutaan Mesin 125 cc eSP menjadi salah satu keunggulannya untuk kebutuhan komuter. Kapasitas tangki yang relatif besar juga membuat frekuensi pengisian bahan bakar lebih jarang.

2. Yamaha Lexi LX 155

Jika kenyamanan menjadi prioritas, Yamaha Lexi LX 155 bisa masuk daftar pertimbangan. Sebagai bagian dari keluarga MAXi Yamaha, skutik ini menawarkan posisi berkendara yang mendukung perjalanan jarak jauh.