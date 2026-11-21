oleh : M. Mas’ud Said,

Guru Besar Ilmu Pemerintahan,

Direktur Pascasarjana Unisma Di tengah beratnya kapasitas fiskal dan sempitnya sumber sumber penerimaan keuangan, pemerintah mencoba mencari jalan keluar bagaimana menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih baik, lebih efektif dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat umum.

Presiden Prabowo sangat serius untuk menata, mereformulasi, memastikan bahwa dana yang besar dan peluang bisnis dan efektifitas kelembagaan bisa sehat dan menghasilkan laba dan efek positif ekonomi politik yang tinggi. Semua mengikuti falsafah agung kita: dari kita, oleh negara dan untuk bangsa.

Maka Undang Undang BUMN diubah dan direvisi secara signifikan, UU Nomor 1/ 2025 diluncurkan. Tekad itu juga dikuatkan dalam pidato resmi Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Pelantikan Presiden Terpilih tahun 2024.

Dalam kaitan itu, sejak awal 2026, ada perubahan besar dalam landscape perundangan dan ekonomi politik Indonesia. Holding Company besar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Super holding ini diluncurkan seiring dengan semangat mendekatkan cita cita usaha ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

Walau secara konstitusional tidak secara eksplisit mencantumkan Danantara, kedudukannya berada pada posisi kuat, ada pelimpahan kewenangan langsung dari Presiden. Posisi politik yang kuat ini harus didukung oleh aksi korporasi yang canggih diantara perusahaan dalam induk Danantara.

Kajian yuridis menggolongkan Danantara sebagai badan hukum sui generi, bukan lembaga struktural biasa, bukan BUMN konvensional, ini keputusan strategis negara. Secara falsafah ekonomi, Indonesia mencoba mengarahkan pada kemakmuran bangsa, bersaing dengan negara lainnya.

Legalitas Danantara sudah sangat kua untuk optimalisasi badan usaha dengan mempekerjakan beberapa ahli berkompeten, memiliki integritas tinggi dan memiliki pengalaman internasional mengelola dana investasi besar.

Konsolidasi Peta Jalan BUMN Menuju 2030

Dapat dikatakan bahwa dalam Danantara sedang melakukan konsolidasi besar secara struktural, perubahan hubungan bisnis dan non-bisnis. Ada perubahan arah ekonomi politik, layaknya jargon to Make the America Great Again yang ternyata juga banyak masalah.

Posisi sebagai coordinating body, super holding ratusan perusahaan yang sudah ada juga istimewa. Ada transformasi besar besaran terhadap tata kelola, kemandirian manajemen menuju target 100 BUMN berkelas dunia tahun 2030.

Konsolidasi yang ada di dalam BUMN seharusnya revolusioner, tapi tak boleh ada residu. Jangka waktu perubahan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Konsolidasi tata kelola keuangannya, transformasi IT, penciptaan corporate culture yang risk based namun trengginas, refocussing usaha ternyata sangat rumit.

Kompetisi industri jasa keuangan, dinamika industri perbankan dan perdagangan, dinamika supply chain, dan ihwal BUMN yang mengelola industri strategis negara tak terbarukan salah satu faktor krusial untuk dikonsolidasikan terutama juga permodalan, human resources dan kehandalan GCG-nya.

Mau tidak mau, setelah setahun lebih, BUMN harus melakukan self-assessment. Corporate plan harus dibahas secara mendasar dan cerdas. Harus ada pengendalian yang terpadu, harus ada penelitian mendalaam yang lebih menjamin rasio rasio keuangan dan capaiannya jelas arahnya dan peningkatannya.

Tantangan Danantara tak hanya posisi regulasi. Evaluasi dan data mutakhir mengenai puluhan perusahaan BUMN yang merugi serta tata kerja antar lembaga dalam konteks holding besar Danantara harus beres.

Evaluasi strategis Danantara harus mengaitkan tantangan perusahaan BUMN masa kini, mengenai kerasnya persaingan usaha, BUMN dalam konteks persaingan pasar terbuka, juga membahas tentang transformasi organsasional.

Memang Danantara dibayangkan efesiensi dan efektifitasnya seperti halnya Temasek di Singapura. Namun ada banyak perbedaan Danantara yang belum genap dua tahun sedang tamasek berdiri sejak 1974. Temasek lebih berciri Goverment-linked Company sehingga 35 perusahaan yang tergabung tersebut independensi cukup kuat terhadap day to day intervention dari pemerintahnya.

Pentingnya Evaluasi Strategis Berkala dan Independen

Untuk menjamin keberlanjutan dengan tempo tinggi dan punctual butuh terus menjaga ritme keselarasan mandate ekonomi politik dan kinerja perusahaan BUMN.

Secara ilmiah masih sangat kecil jumlah studi yang menjelaskan dan memaknai langkah manajerial dan langkah strategis oleh CEO, board of director, board of commissioner di BUMN dan Danantara. Capaian capaian itu harus dijelaskan ke masyarakat profesi. Clue clue best practices harus bisa diadopsi oleh professional lainnya sehingga muncul optimism dan kepercayaan.

Kelemahan umum dari para manajer ulung kita ialah belum menjadikan pengalaman dan gagasan terstruktur sebagai panduan demi keberlanjutan dan evaluasi capaian visi misi. Jadi perlu ada penelitian mendasar, perlu ada studi untuk menjawab apa saja kunci keberhasilan perbankan kita. (M. Mas’ud Said, 2025).

Belajar dari sistem tranformasi kinerja perusahaan maka Danantara dalam suatu keadaan memang entitas besar yang terstruktur harus dijaga keberlanjutannya termasuk saat saat dibutuhkan perlu juga suntikan dana yang dilakukan atas otoritatif Presiden.

Proses restrukturisasi masal dan streamlining tak boleh berhenti. Bisnis tetap bisnis tak bisa dikalahkan oleh peran sosial yang terlalu membebani perusahaan. Pengamat dan peneliti harus punya ruang memberi input. Danatara mesti lebih terbuka tentang model yang dipilih oleh perusahaan milik negara ini juga konsekuensi dari pilihan kebijakan.

Bentuk kebijakan seyogyanya efisien, prosedur transformasi kelembagaan, dan pilhan bidang usaha dan tata kelolanya harus menghitung konteks nasional, lokal sekaligus data data ekonomi internasional. Sehingga bisa menjaga no policy eror pada masa yang akan datang.

Dalam ilmu dan praktek ekonomi modern yang bebas, holding perusahaan yang kuat tidak cukup hanya dengan jalan “menegarakan usaha, atau membirokratisasikan usaha yang mestinya justru harus terbuka dan memiliki kebebasan memutuskan kebijakan”.

Harus ada tata kelola efektif bila dibarengi dengan formulasi strategi bisnis, disiplin usaha, belanja yang pruden, berkelanjutan, dan kompetitif.

Perusahaan yang besar, yang luar biasa strategis bisa saja gagal oleh buruknya management dan tata kelola bisnis dan management risiko. Tata kelola keuangan dan standard operasinya menjadi titik penting sukses program prioritas.

Keberlanjutan BUMN di Danantara juga tergantung iklim usaha nasional preferensi internasional dan iklim investasi. Konteks hukum sangat krusial disamping kajian bisnis. Untuk itu Presiden menunjuk board of advisers board of executive yang terdiri dari orang orang kredibel dalam negeri dan luar negeri.

Harus berani belajar dari negara laian, karena Danantara bukanlah company holders yang sudah matang. Beberapa keputusan penting akan diambil dalam dinamika perdagangan internasional yang fragile harus prudent.

Oleh karena itu, kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran, tepat tindak lanjut menjadi bagian dari prasyarat dikembangkannya BUMN di dalamnya. Karena baru, maka masih memiliki risiko bisnis, ketidakpastian dan risiko reputasi.

Danantara usianya masih sangat mudah, dinamika ekonomi politik internasional, situasi dinamis dalam negeri memerlukan penjelasan yang kuat dan proporsional. Masa depan danantara adalah masa depan ratusan BUMN dan ratusan ribu pegawai dan harapan negara di pundaknya, oleh sebab itu harus ada buku evaluasi yang bisa menjelaskan dengan fair dan ilmiah.

Penguatan arah pengembangan perusahaan yang sudah lama eksis dan likuidasi atau penggabungan beberapa yang lagi tertimpa masalah yaitu kerugian financial yang tidak kecil harus ada solusi detailnya.

Konteks perumusan perundangan, atau rule making rule adalah hal sangat prinsip. Bila serampangan boleh jadi akan datang masalah yang besar bila tidak diletakkan dalam konteks perundangan yang proper.



Intensitas Konsolidasi dan Aksi Korporasi

Siapa yang bilang bahwa konsolidasi struktural dan streamlining atau refocussing itu simple? Pengalaman menujukkan bahwa untuk menyatukan gerak langkah manajemen 4 bank milik pemerintah seperti yang terjadi pada Bank Mandiri tahun 1999. Konsolidasi saat itu butuh 15 tahun untuk menjelma menjadi salah satu Bank BUMN terbaik.

Dengan kata lain untuk menjadikan perusahaan sakit menjadi perusahaan yang kuat, kontributif dan kompetitif, memerlukan belasan tahuan untuk memenuhi syarat syarat pokok seperti tata kelola, kemandirian manajemen dan terutama nilai potofolio keuangannya.

Niat baik saja tidak cukup, corporate plan dan work plan saja tidak cukup. Konsolidasi restruskturisasi itu perlu kepemimpinan perusahaan yang kuat. Pertumbuhan organic dan anorganik dan pola bisnis yang efektif BUMN harus sejalan.

Di sektor perbankan misalnya aksi korporasi bisa meningkatkan skala usaha meningkatkan kinerja finansial, dan competitiveness. Namun fungsi bisnis harus tetap dijaga sehingga tak bisa sebuah bank umum nasional di bawah Danantara diberi aba aba kers “penugasan pemerintah” dengan pertimbangan politik jangka pendek.

Kompetisi industri jasa keuangan internasional yang ketat semakin ketat menuntut lembaga jasa keuangan khususnya perbankan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing agar dapat mempertahankan bisnis.

Menuju 100 BUMN Kompetitif di Tingkat Dunia

Kita melihat ada tekad dan acangan yang baik dari Danantara untuk mendorong perusahaan di BUMN berkiprah lebih luas dan internationally competitive Ukuran dari kategori 100 perusahaan Indonesia yang kompetitif di kancah internasional bukanlah yhal yang mudah.

Ukuran international merujuk pada kemampuan nasional untuk bersaing dan bersanding dengan perusahaan lain sejenis secara internasional. Isi dari capaian itu ialah pertumbuhan jangka panjang dan produktifitasnya dengan mengukur kinerjanya terhadap ekonomi.

Indeks kemampuan dalam persiangan global mengevaluasi kelembagaannya, infrastruktur bank, stabilitas makro ekonomi, Kesehatan, efsiensi pasar dan inovasinya.

Kemampuan tinggi dalam persaingan global mengindikasikan bahwa negara tersebut dapat secara efektif menggunakan sumberdayanya memaksimalkan produktifitas dan mendorong kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

Tahun 2025 the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) kembali menempati peringkat pertama sebagai bank terbesar di dunia berdasarkan total aset. Total aset ICBC tercatat mencapai lebih dari US$6,3 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya.

Beberapa bank internasional tetap kompetitive di tengah persaingan yang semakin keta dan dinamika global yang semakin menuntut efisiensi dan satu pihak dan profit di lain pihak. (HSBC News, Metro TV News, 2025).



Di bawahnya, tiga bank besar lain dari Tiongkok yaitu, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, dan Bank of China yang menempati posisi kedua hingga keempat. Konsistensi ini menunjukkan kekuatan sistem keuangan Tiongkok dalam menopang pertumbuhan ekonomi domestik dan internasional. Sedangkan di tingakt nasional, bank bank di Indonesia tetap tumbuh walaupun persaingan di Asia lebih berat karena 4 bank paling top di dunia ada di Asia.

JPMorgan Chase dari Amerika Serikat tetap menjadi satu-satunya bank non-Tiongkok yang masuk lima besar dunia. Bank ini tercatat memiliki aset lebih dari USD 4 triliun, mengukuhkan posisinya sebagai bank terbesar di luar Asia. Laporan tahunan S&P Global Market Intelligence 2025 juga menyoroti perubahan peringkat lembaga keuangan terbesar di dunia berdasarkan total aset. (HSBC News, Metro TV News, 2025).

Terlihat dari berbagai laporan resmi konsultan dan laporan resmi bank bank nasional menyimpulkan bahwa agak sulit suatu bank leading di semua unsur di banding kompetitornya. Ada unsur unsur utama yang dijadikan patokan utama. Lembaga pemeringkat dunia seperti The Bankr, Forbes, TAB Global, Fits Rating keunggulan juga memiliki ukuran, metode dan standard pemeringkatan yang berbeda beda sehingga hasilnya pun bisa sama bisa berbeda.

Pada lima tahun terakhir ini, salah satu bank swasta nasional dan bank Himbara Indonesia masuk dalam kategori the best bank dan Kawasan Asia. Ada beberapa bank nasional yang masuk peringkat tingkat dunia, ada yang bahkan masuk di tingkat dunia. Transformasi perbankan nasional mesih bisa diandalkan ke depan.

Salah satu faktor krusial untuk mengembangkan bisnis bank adalah permodalan yang kuat, apabila deviden tiap tahun dikuras habis untuk menopang APBN maka bisa memperlemah pengembangan perusahaan.

Sedari awal disadari bahwa sedari awal pertimbangan politik terlalu tinggi. Sebaiknya transformasi struktural tidak hanya dianggap sebagai peluang ansich, ada tantangan konsolidasi kultur kerja, pengendalian organisasi. Akan ada komplikasi pelik sosial politik dan impact ekonomi politik apabila terjadi penurunan kinerja, tata kelola serta kesehatan perusahaan.

Dilihat dari road map BUMN di bawah dikoordinasi Danantara terlihat bahwa akselerasi konsolidasi akan dilakukan dengan percepatan. Dalam satu dua tahun sejak 2027 Indonesia akan menghadapi hajatan politik yang besar.