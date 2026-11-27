JawaPos.com – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai dibuka hari ini, 27 November 2026 melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui link yang sudah tersedia.

Pemerintah menyediakan total 154.052 formasi CPNS 2026 untuk memenuhi kebutuhan aparatur di berbagai sektor prioritas nasional. Pelamar perlu memperhatikan ketentuan dokumen, kualifikasi pendidikan, serta persyaratan jabatan sebelum menentukan formasi yang akan dilamar.

Link Resmi Pendaftaran CPNS 2026

Berikut beberapa tautan resmi yang bisa digunakan pelamar:

Portal SSCASN: (https://sscasn.bkn.go.id/?utm)

Pendaftaran akun: (https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun?utm)

Helpdesk BKN: (https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/?utm)

BKN menegaskan seluruh proses pendaftaran hanya dilakukan melalui satu portal resmi SSCASN. Pelamar juga diminta berhati-hati terhadap situs atau pihak yang menawarkan jasa kelulusan seleksi. Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) +1

Cara Membuat Akun SSCASN CPNS 2026

Bagi pelamar yang belum memiliki akun, berikut tahapan pendaftaran berdasarkan buku panduan resmi BKN.

- Buka laman https://sscasn.bkn.go.id/?utm, kemudian pilih menu Buat Akun.

- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir sesuai KTP.

- Masukkan nomor telepon dan alamat email yang masih aktif.

- Lengkapi data diri, unggah hasil pindai KTP, kemudian buat kata sandi dan pertanyaan pengaman.

- Lakukan swafoto atau verifikasi wajah sesuai instruksi sistem.

- Periksa kembali seluruh data sebelum melakukan konfirmasi pembuatan akun.

- Setelah akun berhasil dibuat, simpan atau cetak informasi pendaftaran akun.

- Pelamar perlu memastikan data kependudukan sesuai dengan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ketidaksesuaian data bisa membuat proses pembuatan akun terhambat. Sscasn +2

Cara Memilih Formasi dan Menyelesaikan Pendaftaran

Setelah akun berhasil dibuat, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan tahapan berikut.

- Login ke portal SSCASN menggunakan NIK dan kata sandi yang telah dibuat.

- Aktifkan fitur keamanan Multi-Factor Authentication (MFA) menggunakan aplikasi authenticator seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator.

- Lengkapi biodata dan riwayat pendidikan sesuai dokumen yang dimiliki.

- Pilih jenis seleksi CPNS, instansi tujuan, jenis formasi, jabatan, serta lokasi penempatan.

- Isi data pendidikan dan lokasi ujian sesuai ketentuan formasi yang dipilih.

- Unggah dokumen persyaratan yang diminta oleh instansi.

- Periksa kembali seluruh data dan dokumen melalui halaman Resume.

- Jika sudah benar, centang pernyataan persetujuan dan klik Akhiri Proses Pendaftaran.

- Simpan atau cetak Kartu Pendaftaran SSCASN sebagai bukti telah menyelesaikan pendaftaran.

Pelamar harus berhati-hati sebelum menekan tombol akhir pendaftaran. Sebab, setelah proses difinalisasi, data biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan, dan dokumen yang diunggah tidak dapat diubah kembali. Sscasn +2

Dokumen CPNS 2026 Lebih Sederhana

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah sebelumnya menyampaikan sejumlah penyederhanaan persyaratan administrasi dalam seleksi CPNS 2026.

Pelamar kini cukup mengunggah satu dokumen surat lamaran yang sudah digabung dengan surat pernyataan. Penggunaan meterai dapat berupa meterai tempel maupun elektronik, sedangkan tanda tangan diperbolehkan menggunakan tanda tangan basah atau digital.

Selain itu, dokumen akademik disederhanakan. Pelamar cukup melampirkan transkrip nilai tanpa perlu mengunggah ijazah secara terpisah. Pasfoto juga tidak lagi menjadi dokumen yang wajib diunggah.

Meski demikian, pelamar tetap harus membaca pengumuman masing-masing instansi karena persyaratan tambahan dapat berbeda sesuai jabatan dan kualifikasi yang dilamar. Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) +1

Jadwal Seleksi CPNS 2026

Pemerintah telah menetapkan tahapan awal pengadaan CPNS 2026. Pendaftaran melalui portal SSCASN mulai dibuka pada 27 November 2026.

Setelah itu, seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026. Sementara itu, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2027.

Kepala BKN mengingatkan peserta agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga nilai peserta dapat langsung dilihat setelah ujian.