JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI, pada Senin (23/11). Rencana kedatangan Prabowo dibenarkan oleh Pimpinan MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI Sohibul Iman membenarkan rencana kedatangan Prabowo tersebut. Prabowo bakal menyerahkan secara langsung dua nama calon wakil presiden ke MPR RI.

"Info yang masuk ke pimpinan MPR demikian," kata Sohibul Iman kepada wartawan, Senin (23/11).

Ia menyatakan, Sekretariat MPR RI bakal menginformasikan lebih lanjut terkait rencana kedatangan Prabowo tersebut.

"Nanti ada pemberitahuan dari Sekretariat MPR ke awak media," jelasnya.

Rencana kedatangan Prabowo untuk menyerahkan dua nama cawapres ke MPR RI, setelah mengumpulkan pimpinan partai politik koalisi dan sejumlah elite Partai Gerindra, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11).

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Prabowo menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri.

Mengutip Radar Bogor (Jawa Pos Grup), sejumlah tokoh politik tampak menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Dedi Mulyadi, Mochamad Iriawan, Irfan Yusuf, hingga Maruarar Sirait.