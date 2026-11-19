JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 tepat sasaran, aman, transparan, dan akuntabel.

BGN melakukan penajaman sasaran penerima manfaat (refocusing), peningkatan pengawasan, dan pembenahan tata kelola.

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menegaskan, refocusing bukan untuk mengurangi komitmen pemerintah, melainkan memastikan manfaat MBG lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

"Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran," ujar Sudaryono dilansir dari Antara.

Mas Dar juga terus berkomitmen melakukan pemutakhiran data penerima manfaat, termasuk mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan.

Dia juga memprioritaskan perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

BGN turut memperkuat pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar masyarakat yang belum terlayani dapat memperoleh akses gizi yang lebih baik.

Selain ketepatan sasaran, BGN juga menempatkan keamanan pangan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas sebagai prioritas transformasi MBG 2.0.

"Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dipantau melalui sistem digital," ucap Sudaryono.

Komitmen tersebut, lanjut dia, terus dijalankan melalui penguatan verifikasi data, pembenahan kerja sama mitra SPPG, pengawasan berbasis digital, serta evaluasi terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan.

BGN juga menyiapkan digitalisasi pembelanjaan SPPG bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan target penerapan di seluruh dapur SPPG pada Januari 2027, sesuai kesiapan sistem dan hasil uji coba.

Melalui transformasi MBG 2.0, Sudaryono memastikan perluasan jangkauan program berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan pengawasan.