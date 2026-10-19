Api Masih Menyala, Sore Ini Presiden Prabowo Bahas Penanggulangan Karhutla Bersama Para Menteri

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan bahwa perhatian pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak pernah habis. Hari ini (19/10) Presiden Prabowo Subianto bakal kembali membahas penanganan karhutla bersama sejumlah menteri. ”Kami rapat lagi dipimpin bapak presiden secara langsung sampai ke koramil, sampai ke dandim dicek oleh bapak presiden bagaimana penanganan karhutla ini,” kata Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat (Jakpus).

Dudung memastikan, Presiden Prabowo memberikan perhatian ekstra terhadap penanggulangan karhutla di seluruh Indonesia. Itu dibuktikan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi terdampak karhutla maupun rapat bersama menteri dan pejabat terkait lainnya. Baik rapat secara langsung maupun rapat yang dilaksanakan secara virtual.

”Perhatian pemerintah, bapak presiden tentang karhutla ini sangat intens sekali. Baik melalui Zoom maupun secara langsung. Oleh karenanya, ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan,” kata dia.

Menurut Dudung, upaya penanggulangan karhutla yang dilakukan oleh pemerintah selalu dilakukan secara maksimal. Untuk itu, hari ini dirinya mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat negara di kantornya. Salah satu yang dibahas adalah persoalan karhutla. Rapat berlangsung sebelum para pejabat tersebut melaksanakan rapat bersama presiden.

”Kami tadi menerima masukan-masukan dari seluruh kementerian yang terkait mengenai perkembangan titik panas atau hotspot, kemudian tentang kondisi faktual juga di lapangan, dan berbagai macam langkah-langkah strategis maupun teknis yang sudah dilakukan oleh petugas, dan kendala-kendala yang dihadapi,” ucap Dudung.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah langkah konkret seperti pembuatan sekat kanal, penyediaan water intake, sumur bor, embung, dan berbagai penunjang lainnya. Semua perlu dilakukan agar penanggulangan karhutla, khususnya di Kalimantan dan Sumatera lebih maksimal.

”Untuk mendukung pengendalian Karhutla yang lebih efektif lagi,” ucap jenderal purnawirawan dari Angkatan Darat tersebut.

Baru-baru ini, lanjut Dudung, dirinya juga melakukan metode baru untuk menanggulangi asap karhutla. Yakni melalui dry ice. Menurut dia, metode tersebut cukup efektif untuk mengatasi persoalan asap yang dikeluhkan oleh masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri.