BMKG: Mayoritas Kota Besar di Indonesia Berawan-Hujan Ringan

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Kamis.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Henokhvita menerangkan secara umum dinamika atmosfer menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin dan pertemuan angin di Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan sejumlah kota besar akan mengalami hujan ringan, yaitu wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Mamuju, Palu, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Merauke.

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, yakni wilayah Banda Aceh, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang.

Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 m berpotensi terjadi di Samudera Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat dan Yogyakarta.