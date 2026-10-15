Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 15 Oktober 2026 | 14.42 WIB

BMKG: Mayoritas Kota Besar di Indonesia Berawan-Hujan Ringan

Ilustrasi-Sejumlah daerah di Indonesia diguyur hujan ringan (Joko Susilo/ANTARA) - Image

Ilustrasi-Sejumlah daerah di Indonesia diguyur hujan ringan (Joko Susilo/ANTARA)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Kamis.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Henokhvita menerangkan secara umum dinamika atmosfer menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin dan pertemuan angin di Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan sejumlah kota besar akan mengalami hujan ringan, yaitu wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Mamuju, Palu, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Merauke.

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, yakni wilayah Banda Aceh, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang.

Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 m berpotensi terjadi di Samudera Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat dan Yogyakarta.

Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di wilayah pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Maluku. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BMKG: Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Perairan Jatim - Image
Berita Daerah

BMKG: Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Perairan Jatim

Senin, 28 September 2026 | 22.14 WIB

Data Cuaca dan Gempa Diperkuat, Sistem Peringatan Dini Bencana Didorong Lebih Akurat - Image
Energi

Data Cuaca dan Gempa Diperkuat, Sistem Peringatan Dini Bencana Didorong Lebih Akurat

Sabtu, 26 September 2026 | 00.52 WIB

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Mulai 25-27 April, BNPB Imbau Seluruh Masyarakat Indonesia Lakukan Rencana Kesiapsiagaan - Image
Nasional

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Mulai 25-27 April, BNPB Imbau Seluruh Masyarakat Indonesia Lakukan Rencana Kesiapsiagaan

Sabtu, 25 April 2026 | 20.30 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore