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Sabik Aji Taufan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.45 WIB

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, KNPI Gelar Konsolidasi Akbar

Ilustrasi Kongres KNPI.

 

JawaPos.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan melakukan konsolidasi akbar. Kegiatan ini sekaligus perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada 28 Oktober 2026.
 
Konsolidasi akbar akan digelar di Gedung Pemuda KNPI Pusat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Slamet Puja Raharjo ditunjuk sebagai ketua panitia.
 
KNPI melalui acara ini ingin menyatukan energi pemuda dari seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu, gerakan pemuda akan dilakukan secara besar-besaran.
 
Slamet mengatakan, konsolidasi kali ini mengusung tema Gerakan Nasional Pemuda Bergerak, Indonesia Berdampak. 
 
 
Rian perwakilan pemuda dari 38 provinsi akan hadir pada acara ini. Mereka akan berbaur bersama para tokoh pemuda nasional yang kini menduduki posisi-posisi krusial di peta kekuasaan dan kebijakan negara.
 
"Ini adalah babak baru. Momentum Sumpah Pemuda kali ini adalah ikrar suci untuk menyatukan seluruh darah, keringat, dan gagasan pemuda di tanah air. Kita tidak hanya berkumpul, kita sedang menggerakkan gelombang perubahan yang dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia!," kata Slamet, Rabu (14/10).
 
Dalam konsolidasi ini juga akan diberikan KNPI Award 2026. Sebanyak 10 Tokoh Nasional paling berpengaruh masuk dalam nominasi ini.
 
Berikut 10 Tokoh Nasional yang terpilih untuk menerima penghargaan tertinggi pemuda Indonesia:
1. Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI)
2. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (Kapolri)
3. Andi Amran Sulaiman (Mentan)
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani 
5. Yandri Susanto (Mendes)
6. Sudaryono (Kepala BGN)
7. Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
8. Andra Soni  (Gubernur Banten)
9. Pramono Anung Wibowo, (Gubernur DKI Jakarta)
10. Sherly Tjoanda Laos (Gubernur Maluku Utara)
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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