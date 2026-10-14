Agar MBG Tak Salah Alamat, BGN Minta Sekolah Sinkronkan Data Siswa

JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) meminta sekolah memperbarui dan menyinkronkan data peserta didik agar penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran.

Sebab, jumlah ompreng yang disalurkan mengacu pada data penerima manfaat yang tercatat dan terverifikasi dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan setiap makanan yang disalurkan diterima oleh penerima manfaat yang terdata secara jelas sehingga perkembangannya dapat dipantau.

“BGN hanya akan memberikan menu ompreng yang by name by address-nya jelas,” tegas Kepala BGN Sudaryono, usai meninjau pembagian MBG di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar, Selasa (13/10).

Ia mencontohkan, apabila jumlah siswa di sebuah sekolah mencapai 500 orang, tetapi jumlah yang tercatat dalam sistem basis data Kemendikdasmen kurang dari 500 orang, maka data yang tercatat dalam sistem tersebut menjadi acuan dalam penetapan jumlah penerima manfaat.

Pendekatan berbasis data ini juga berlaku bagi penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren. Oleh karena itu, pemutakhiran data menjadi langkah penting untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual di masing-masing satuan layanan.

Untuk itu, BGN mendorong pihak sekolah memperbarui data peserta didik, termasuk memastikan kesesuaian identitas dan nomor induk peserta didik.

“Caranya adalah guru atau kepala sekolah memperbarui data terbaru siswanya. Karena ada nomor induk sekolah dan nomor induk siswanya, itu diperbarui ke sistem. Dalam 1 x 24 jam terbarui, maka kemudian kami menindaklanjuti itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan bahwa kebijakan pendataan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan ketepatan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga mendukung pemantauan perkembangan setiap penerima manfaat.