Oftheblue Rilis Video ‘Blind Performance’, Siap Debut pada 2027

Oftheblue (x @soompi)

JawaPos.com - JYP Entertainment perkenalkan calon bintang baru di industri K-pop. Kali ini, agensi tersebut mengungkap boy group pendatang baru bernama oftheblue melalui sebuah video berjudul Blind Performance.

Video perdana ini langsung menarik perhatian karena menampilkan kemampuan menari para anggota dengan wajah yang masih disamarkan, sehingga identitas mereka tetap menjadi misteri.

Mengutip laporan Soompi, video Blind Performance dirilis pada tengah malam 11 November waktu Korea Selatan. Dalam tayangan tersebut, para anggota oftheblue memperlihatkan gerakan koreografi yang kompak, tajam, dan penuh energi.

Meski wajah mereka belum diperlihatkan secara utuh, penampilan tersebut memberikan gambaran awal mengenai kemampuan panggung grup yang tengah dipersiapkan JYP Entertainment.

Tak hanya memperkenalkan kemampuan performa, oftheblue juga mengumumkan perilisan lagu pra-debut berjudul ‘Balloon Man’ pada 11 November.

Lagu ini menjadi langkah awal grup untuk memperkenalkan warna musik mereka kepada publik sebelum menjalani debut resmi pada 2027. Judul tersebut juga dikenal dengan terjemahan literal ‘Human Balloon’.

Kehadiran oftheblue berada di bawah naungan SQU4D, divisi artis JYP Entertainment yang sebelumnya memperkenalkan girl group NMIXX pada Februari 2022. Grup baru ini menjadi boy group pertama yang diluncurkan oleh divisi tersebut.

Nama oftheblue sendiri terinspirasi dari ungkapan bahasa Inggris ‘out of the blue’, yang menggambarkan sesuatu yang datang secara tidak terduga atau sebuah penemuan mengejutkan.

Sebelum merilis video performance, oftheblue telah membangun rasa penasaran melalui sejumlah materi promosi, termasuk situs khusus, foto teaser, logo grup, dan flyer.

Situs tersebut juga menghadirkan foto-foto serta rekaman suara suasana sehari-hari yang dikumpulkan para anggota saat menjelajahi Seoul.

Konsep ini memberikan petunjuk mengenai identitas kreatif grup yang mengusung semangat kebebasan, masa muda, dan kemungkinan tanpa batas.

Dengan video perdana dan lagu pra-debut ‘Balloon Man’, oftheblue mulai memperlihatkan arah musikal serta kemampuan para anggotanya.

Meski nama dan identitas seluruh personel belum diungkap secara lengkap, kemunculan mereka sudah menjadi salah satu debut K-pop yang dinantikan pada 2027.