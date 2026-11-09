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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 03.53 WIB

LUCY Rilis Highlight Medley Again!, Siap Comeback dengan Dua Lagu Baru

Lucy Comeback dengan Dua Lagu (allkpop) - Image

Lucy Comeback dengan Dua Lagu (allkpop)

JawaPos.com - LUCY tingkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback terbaru mereka. Grup yang dikenal dengan karakter musik band dan sentuhan biola ini membagikan video highlight medley untuk single digital kedelapan berjudul Again!.

Cuplikan tersebut memberikan gambaran awal mengenai dua lagu yang akan menjadi bagian dari rilisan terbaru mereka.

Pada 6 November 2026, LUCY mengunggah video highlight medley melalui kanal YouTubenya. Mengutip laporan Allkpop, video tersebut memperdengarkan potongan lagu utama Again! dan lagu B-side berjudul To You Who Might Be Okay.

Kedua lagu menawarkan suasana berbeda, tetapi sama-sama membawa sentuhan emosional yang menjadi ciri khas musik LUCY.

Lagu utama Again! menghadirkan irama cerah dan menyegarkan yang berpadu dengan lirik tentang perjuangan menghadapi berbagai benturan dalam kehidupan.

Perpaduan ketukan yang kuat dan bagian melodi yang lebih lembut menggambarkan pergulatan perasaan seseorang ketika menghadapi kenyataan. Kontras tersebut membuat lagu ini tidak hanya terdengar enerjik, tetapi juga menyimpan pesan mendalam tentang kehidupan anak muda.

Sementara itu, To You Who Might Be Okay menawarkan suasana lebih sendu. Lagu ini mengangkat penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu dan tidak dapat diulang kembali.

Melodi biola yang menyayat, dentuman drum yang kuat, serta harmonisasi instrumen band secara bertahap membangun atmosfer kerinduan yang emosional.

Hal menarik lainnya, Jo Won Sang kembali bertanggung jawab atas keseluruhan produksi musik LUCY. Ia mengerjakan lirik, komposisi, hingga aransemen untuk kedua lagu tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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