Doctor X: Mafia in White Picu Kontroversi Usai Masukkan Pemberontakan Demokrasi ke Alur Cerita

Kim Ji-won dalam Doctor X Mafia in White (Instagram @sbsdrama.official)
JawaPos.com – Drama SBS Doctor X: Mafia in White memicu kontroversi setelah memasukkan peristiwa Pemberontakan Demokrasi 18 Mei ke dalam alur ceritanya, sehingga sejumlah kelompok penggemar menuntut penjelasan dari tim produksi.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (29/10), Pada 25 Oktober, para penggemar merilis pernyataan yang meminta penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai alasan penggunaan peristiwa sejarah tersebut, terutama setelah Episode 6 tayang pada 24 Oktober.
Kontroversi muncul karena Episode 6 menampilkan Oh Sang-beom, karakter yang diperankan Ha Seong-gwang dan mengalami luka tembak di kepala selama Pemberontakan Demokrasi 18 Mei, serta Ji Du-seok, mantan presiden fiktif dalam cerita.
Para penggemar mempertanyakan relevansi unsur sejarah tersebut dengan alur medis yang sebelumnya berfokus pada perawatan pasien, operasi, dan perebutan kekuasaan di lingkungan rumah sakit.
Selain menyoroti perubahan arah cerita, para penggemar mempertanyakan konsistensi karakter Gye Su-jeong yang diperankan Kim Ji-won, terutama ketika tokoh tersebut mengalami perubahan ekspresi emosional dalam Episode 6.
Mereka juga mengkhawatirkan penggambaran penembakan menggunakan helikopter yang dinilai berpotensi membangkitkan kembali kenangan traumatis bagi para penyintas Pemberontakan Demokrasi 18 Mei dan keluarga korban.
Para penggemar menegaskan bahwa mereka tidak menentang penggunaan peristiwa sejarah dalam drama maupun berasumsi mengenai motif politik tim produksi, tetapi meminta penjelasan tentang relevansi dan dampak penggambarannya.
Di tengah kontroversi tersebut, sebuah petisi diajukan ke Majelis Nasional Korea Selatan untuk menghentikan penayangan Doctor X: Mafia in White serta meminta anggota tim produksi dipanggil sebagai saksi guna memeriksa proses pembuatan serial tersebut.
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Jawa Pos
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