JawaPos.com - Salah satu tren makeup viral yang menarik perhatian dan ditiru oleh para beauty vlogger adalah strawberry makeup ala Hailey Bieber.

Video makeup tutorial berdurasi 1.37 menit yang dibagikannya melalui akun TikTok pribadi @haileybieber tersebut telah memperoleh 2,3 juta likes, sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mencobanya.

Hailey Bieber diketahui menggunakan produk makeup brand miliknya sendiri untuk menciptakan strawberry makeup looks ini.

Ciri khasnya terletak pada tampilan natural dengan dominasi warna pink yang soft. Selain itu, sentuhan bibirnya juga terlihat glowing dengan freckles pada area pipi yang memberikan kesan wajah cantik natural dan alami.

Tren strawberry makeup ini juga pernah sempat direcreate oleh sejumlah idol K-POP yang mengenakan makeup serupa saat tampil di hadapan publik.

Melansir informasi dari laman watsons.co.id danazzuracosmetics yang dikutip pada (17/11) riasan strawberry makeup ala Hailey Bieber mampu memberikan kesan yang lebih girly berkat dominasi warna pink dari hasil make upnya.

Untuk mendapatkan makeup look ala Hailey Bieber, anda tidak perlu melakukan banyak tahapan yang ribet.

Makeup ini juga cocok digunakan sehari-hari, karena cenderung ringan dipakai. Berikut tutorial membuat strawberry makeup look viral ala Hailey Bieber yang bisa anda coba sendiri.

Skin prep

Skin preparation menjadi kunci kesuksesan strawberry makeup ini. Sebab,kondisi kulit yang terlalu kering dapat membuat produk makeup lebih sulit menempel dengan baik pada wajah.

Awali dengan mencuci wajah menggunakan facial wash, lalu dilanjutkan dengan menggunakan toner, moisturizer, sampai primer. Skin prep ini juga dapat membantu menciptakan looks makeup yang lebih glowing sekaligus membuat produk makeup lebih mudah menempel pada kulit.

Rapikan alis

Ciri khas dari strawberry makeup adalah tampilan alis yang terlihat natural. Produk yang diperlukan untuk membentuk alis seperti ini adalah browcara dan spoolie.

Tampilan alis khas strawberry makeup sekilas mirip dengan tren makeup no makeup look. Karena mengutamakan bentuk alis alami. Langkah pertama, anda bisa menyisir alis menggunakan spoolie agar rambut alis terlihat lebih rapi dan bervolume.

Selanjutnya, aplikasikan browcara berwarna coklat untuk mengisi bagian alis yang masih kosong, supaya tampilannya terlihat lebih penuh lebih bervolume.

Bronzer

Selanjutnya, anda perlu mengaplikasikan bronzer pada wajah anda. Bronzer mampu menciptakan tampilan wajah yang lebih fresh melalui permainan warna gelap-terang.

Bronzer dipilih sebagai alternatif contour untuk menghasilkan dimensi yang tidak terlalu tegas. Aplikasikan bronzer pada area tulang pipi sampai pelipis, dahi, dan bagian bawah tulang pipi.

Teknik ini dapat membantu mempertegas struktur wajah sekaligus menciptakan tampilan yang lebih proporsional.

Complexion untuk base

Complexion dapat membantu menonjolkan nuansa pink strawberry dari makeup looks anda, sekaligus membantu meratakan warna kulit.

Pemilihan produk complexion menjadi sangat penting. Sebaiknya gunakan complexion produk dengan sheer coverage light agar makeup terlihat lebih natural.

Anda bisa memilih skin tint untuk tipe jenis make up dengan tampilan ringan seperti ini. Aplikasikan produk secara tipis dan secukupnya pada seluruh wajah, kemudian blend menggunakan teknik tap-tap agar lebih menyatu dengan kulit.

Selanjutnya, jika masih dirasa perlu, untuk menutup area yang perlu disamarkan seperti pada noda atau bekas jerawat, anda dapat memakai concealer secukupnya.

Pink blush

Selanjutnya, aplikasikan liquid blush dengan warna pink berry yang menjadi salah satu ciri khas dari look strawberry makeup ala Hailey Bieber.

Liquid blush dipilih karena teksturnya yang creamy sehingga lebih memudahkan untuk mengaplikasikannya pada bagian cheeks smile sampai tulang pipi. Aplikasikan produk dengan membentuk dots, kemudian tap-tap manual menggunakan jari ataupun kuas.

Tap-tap secara perlahan sampai seluruh produk terbelnd sempurna di wajah anda.

Usahakan untuk memilih liquid blush dengan tekstur cream dan pigmented supaya hasilnya lebih maksimal dan memberikan kesan pink strawberry yang menjadi daya tarik utama makeup ini.

Eyeshadow

Selanjutnya, aplikasikan eyeshadow warna natural pada bagian mata anda. Pilih warna coklat untuk diaplikasikan pada area kelopak mata, kemudian ratakan menggunakan kuas.

Warna coklat tersebut dapat memberikan dimensi lembut, sekaligus membuat seluruh makeup terlihat lebih segar dan natural.

Fake freckles

Ciri khas lain yang menjadi salah satu daya dari strawberry makeup ini adalah penggunaan fake freckles di pipi yang berpadu dengan blush warna pink tadi.

Anda bisa membuat fake freckles ini menggunakan eyeliner warna coklat ataupun pensil alis warna coklat. Caranya, buat beberapa titik kecil pada area sekitar hidung sampai bagian pipi yang sudah diberi blush.

Setelah mendapatkan jumlah bintik yang diinginkan, blend secara manual menggunakan jari supaya tampilannya terlihat lebih natural.

Lip gloss pink

Tahap terakhir dari makeup looks strawberry makeup ala Hailey Bieber ini terletak pada produk bibir. Untuk menciptakan kesan bibir nuansa strawberry, gunakan lip gloss pink yang dapat memberikan efek glowing.

Kemudian padukan dengan lip serum lip tint bubble berry untuk menonjolkan warna pink yang segar. Kombinasi ini dapat menciptakan tampilan bibir yang glossy, plumpy, dan sehat.