Tutorial Makeup No Makeup Look, Rahasia Tampil Cantik Natural Seolah Tanpa Riasan

JawaPos.com - Tren Makeup no Makeup looks semakin banyak diminati saat ini, terutama karena beberapa keunggulan dibandingkan jenis makeup lainnya.

Makeup no makeup look dapat menghasilkan tampilan wajah yang terlihat sehat, segar, glowing, cantik natural, dan alami.

Teknik make up ini memberikan kesan alami dan segar tanpa membuat wajah terlihat seperti menggunakan riasan berlebihan.

Tren makeup no makeup looks juga semakin populer seiring berkembangnya kesadaran merawat kulit dengan skincare.

Melansir informasi dari laman maybelline.co dan watsons.co.id tren yang viral di Tik Tok atau dikenal sebagai Makeup "no makeup" look merupakan teknik makeup yang dirancang untuk menciptakan tampilan wajah yang tampak alami, fresh, dan seolah-olah tidak menggunakan makeup sama sekali.

Teknik makeup no makeup looks juga bisa anda gunakan kapan saja, termasuk saat pergi ke kampus atau sekolah, hangout santai bersama teman, sampai menjalankan aktivitas olahraga.

Jika anda penasaran bagaimana cara mengaplikasikan tren makeup o makeup looks ini, berikut tutorial yang bisa anda lakukan.

Skinprep

Skin Prep merupakan tahapan yang paling penting untuk mendapatkan tampilan makeup sesuai dengan keinginan anda. Kulit wajah yang terhidrasi dan lembab bisa menghasilkan tampilan makeup dewy yang natural. Mulailah skin prep dengan mencuci muka menggunakan facial wash, memakai pelembab, lalu pakailah sunscreen supaya kulit anda bisa terhidrasi dengan baik dan sempurna.

Aplikasikan skin tint

Tampilan makeup no make look membutuhkan skin tint untuk membantu meratakan warna kulit. Skin tint memiliki tekstur yang lebih ringan dan cair dibandingkan foundation, cushion, ataupun BB cream.

Skin tint dapat membuat tampilan kulit anda terlihat lebih natural dan sehat tanpa terkesan berlebihan. Aplikasikan skin tint pada wajah untuk mendapatkan warna kulit yang lebih merata dan cantik natural.

Concealer

Jika anda memiliki jerawat, maka concealer bisa diaplikasikan pada wajah untuk menyamarkan noda ataupun bekas jerawat.

Supaya tampilan kulit wajah anda terlihat lebih cerah dan merata, maka pilih warna concealer yang sesuai dengan skin tone anda.

Makeup no makeup look tidak membutuhkan riasan yang tebal. Anda hanya perlu meratakan warna kulit supaya terlihat lebih segar dan natural.

Gunakan concealer seperlunya pada area-area tertentu seperti kantung mata, bawah mata, pipi, hidung, serta area noda dan jerawat supaya bisa menyamarkannya dan kulit anda terlihat lebih fresh.

Rapikan alis secara natural

Salah satu ciri khas dari makeup no makeup look adalah tampilan alis yang disisir secara natural. Mulailah menyisir alis menggunakan brow brush, lalu pakai pensil alis warna coklat untuk memberikan kesan yang lebih alami.

Isi bagian alis yang kosong menggunakan pensil tersebut, supaya tampilannya terlihat lebih penuh dan natural.

Alis mata yang disisir dapat memberikan kesan rapi, sementara pensil alis membantu menyamarkan bagian kosong sehingga bentuknya terlihat lebih penuh.

Aplikasikan mascara

Maskara dapat memberikan efek panjang dan lentik secara natural pada bulu mata. Pilihlah maskara dengan hasil akhir natural agar bulu mata tidak terlihat terlalu tebal dan berat.

Tambahkan liquid blush

Liquid blush merupakan salah satu kunci dari makeup no makeup look. Liquid blush memiliki keunggulan karena lebih cepat menyerap dan menyatu pada permukaan kulit daripada blush on berbentuk powder.

Liquid blush dapat memberikan rona alami pada pipi sehingga tampilan makeup no makeup look anda terlihat lebih segar.

Pakai eye shadow shimmer

Anda bisa menggunakan eyeshadow shimmer dengan pilihan warna champagne, peach, atau coklat muda. Riasan mata ini bersifat optional sehingga bisa disesuaikan dengan keinginan anda. Jika anda memiliki warna mata gelap maka anda bisa memilih warna coklat untuk membuat tampilannya terlihat lebih alami dan natural.

Aplikasikan lip tint

Pada area bibir, anda perlu menggunakan lip tint supaya tidak terlihat pucat tetapi juga tidak berlebihan. Warna lip tint yang anda pilih sebaiknya menyesuaikan jenis kulit. Beberapa rekomendasinya seperti nude pink, peach, atau rosy tone.

Lip tint mampu membuat tampilan bibir anda tetap segar dan natural. Sehingga sangat sesuai dengan konsep makeup no makeup looks.

Setting spray