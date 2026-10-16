Mengenal Penyakit FLUTD pada Hewan Peliharaan Kucing

JawaPos.com – Tak hanya manusia, kucing pun ternyata bisa memiliki gangguan pada saluran kemihnya atau dikenal dengan Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD).

FLUTD adalah istilah yang digunakan untuk kelompok gangguan pada saluran kemih bagian bawah kucing. Gangguan ini memengaruhi saluran kemih bawah yang meliputi kandung kemih dan uretra.

Biasanya ditandai dengan kesulitan buang air kecil atau darah dalam urin. Tapi, kucing jantan dikatakan lebih rentan terkena FLUTD karena dipicu pola makan dan stres.

Jika menemukan gejala FLUTD lewat perubahan perilaku buang air kecil, tak ada salahnya berkonsultasi dengan dokter hewan. Terlebih kucing peliharaan telah menjadi bagian dari keluarga.

Gangguan FLUTD ini pun menjadi salah satu poin yang diangkat pada Me-O Cat Fun Day (CFD) 2026 Roadshow Bandung.

Diungkapkan Mila Likumahua, General Manager Marketing Perfect Companion Indonesia, merawat kucing tidak berhenti pada memberikan kasih sayang dan menghabiskan waktu bersama.

Baginya, Cat parents juga memiliki peran penting dalam memperhatikan kebutuhan nutrisi, menjaga kebersihan, serta memantau kondisi kesehatan kucing. Langkah ini perlu dilakukan agar kucing peliharaan dapat menjalani kehidupan yang sehat dan nyaman.

“Pemilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi kucing juga perlu menjadi pertimbangan dalam perawatan sehari-hari,” ujar Mila.

Me-O Cat Fun Day sendiri merupakan kegiatan yang memadukan hiburan, interaksi komunitas, dan edukasi, Me-O ingin mengajak lebih banyak cat parents. Salah satunya edukasi mengenai FLUTD.