5 Tips Memilih Sunscreen yang Aman untuk Kulit Sensitif dan Rentan Berjerawat

Ilustrasi sunscreen untuk kulit. (Freepik)

Jawapos.com - Memiliki kulit yang sensitif dan sering berjerawat (acne-prone skin) sering kali membuat seseorang serba salah dalam memilih skincare, terutama sunscreen (tabir surya).

Sebab, jika salah memilih produk justru bisa memicu iritasi, kemerahan, hingga timbulnya jerawat baru dan komedo akibat pori-pori yang tersumbat.

Padahal, melewatkan penggunaan sunscreen bukan pilihan yang tepat. Paparan sinar UV tanpa perlindungan justru dapat memperburuk kondisi jerawat, memicu hiperpigmentasi (noda hitam), hingga merusak skin barrier.

Agar kulit tetap terlindungi tanpa khawatir breakout, Berikut panduan untuk memilih sunscreen yang aman untuk kulit sensitif dan rentan berjerawat.

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1. Prioritaskan Formula Non-Comedogenic dan Oil-Free

Langkah utama bagi pemilik kulit sensitif dan acne-prone adalah memastikan label produk mencantumkan klaim non-comedogenic. Formula ini dirancang khusus agar tidak menyumbat pori-pori—penyebab utama terbentuknya komedo dan jerawat. Selain itu, pilihlah formula oil-free (bebas minyak) agar tidak memberikan beban berlebih pada kulit wajah.

2. Utamakan Mineral atau Physical Sunscreen

Dermatolog dan para ahli kecantikan menyarankan pemilik kulit sensitif untuk mempertimbangkan mineral sunscreen (atau physical sunscreen). Jenis ini bekerja dengan membentuk lapisan pelindung di atas permukaan kulit untuk memantulkan sinar UV, bukan menyerapnya.

Cari bahan aktif seperti Zinc Oxide atau Titanium Dioxide pada daftar komposisi. Kedua bahan mineral ini dikenal sangat lembut, minim risiko iritasi, serta memiliki sifat menenangkan (soothing) pada kulit yang sedang meradang. Alternatif lainnya adalah hybrid sunscreen yang menggabungkan keunggulan formulasi tanpa memicu iritasi.

3. Hindari Wewangian (Fragrance) dan Bahan Iritan

Kandungan wewangian sintetis (fragrance), alkohol kering, hingga pengawet keras sering kali menjadi pemicu utama reaksi alergi, kemerahan, atau rasa perih pada kulit sensitif. Pilihlah produk dengan klaim fragrance-free dan hypoallergenic.

4. Pilih Tekstur yang Ringan (Fluid, Gel, atau Water-Based)

Tekstur sunscreen sangat memengaruhi kenyamanan pemakaian sehari-hari. Pemilik kulit sensitif dan berminyak disarankan memilih tekstur cair (fluid), gel, atau berbasis air (water-based). Tekstur ini menyerap lebih cepat, terasa ringan, serta memberikan hasil akhir semi-matte atau breathable tanpa rasa lengket.

5. Pilih Perlindungan Broad-Spectrum Minimal SPF 30

Pastikan sunscreen Anda memiliki keterangan Broad-Spectrum dengan nilai minimal SPF 30 hingga SPF 50+ serta PA++++. Label broad-spectrum menandakan bahwa produk tersebut mampu melindungi kulit dari dua jenis sinar berbahaya sekaligus: UVA (pemicu penuaan dini dan noda hitam) serta UVB (pemicu kulit terbakar).

Tips Tambahan: Jangan Lupa Lakukan Patch Test

Sebelum mengoleskan produk baru ke seluruh wajah, selalu biasakan melakukan patch test terlebih dahulu. Aplikasikan sedikit sunscreen pada area kecil seperti belakang telinga atau bagian dalam lengan bawah, lalu tunggu 24–48 jam. Jika tidak ada reaksi kemerahan, gatal, atau iritasi, maka produk tersebut aman untuk digunakan pada wajah Anda.