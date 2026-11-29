JawaPos.com - Ube dan ubi ungu kerap dianggap sebagai bahan pangan yang sama karena memiliki warna ungu yang mencolok. Keduanya juga sering digunakan sebagai bahan dasar berbagai olahan makanan dan minuman, mulai dari kue, es krim, hingga minuman kekinian.

Meski terlihat serupa, ube dan ubi ungu sebenarnya berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dikenali melalui bentuk, tekstur, rasa, hingga karakteristik penggunaannya dalam makanan.

Ube merupakan jenis ubi rambat yang dikenal dengan nama ilmiah Dioscorea alata atau ubi yam ungu. Bahan pangan ini populer di Filipina dan banyak digunakan dalam hidangan tradisional, seperti ube halaya, kue, dan es krim.

Sementara itu, ubi ungu merupakan jenis ubi jalar dengan nama ilmiah Ipomoea batatas. Tanaman ini banyak ditemukan di Indonesia dan negara Asia lainnya. Ubi ungu umumnya diolah menjadi keripik, kolak, bolu, hingga berbagai camilan tradisional.

Dari segi tampilan, ube memiliki kulit yang cenderung cokelat keabu-abuan dengan daging berwarna ungu. Bentuknya relatif tidak beraturan dan ukurannya dapat bervariasi. Adapun ubi ungu memiliki kulit berwarna ungu kemerahan hingga kecokelatan dengan daging yang berwarna ungu.

Perbedaan juga terlihat dari rasa dan teksturnya. Ube memiliki cita rasa manis yang khas dengan sedikit aroma vanila atau kacang. Teksturnya cenderung padat dan bertepung setelah dimasak. Sementara itu, ubi ungu memiliki rasa manis yang lebih sederhana dengan tekstur yang dapat terasa lembut, kering atau sedikit berair bergantung pada varietas dan cara pengolahannya.

Dari segi pemanfaatan, ube banyak digunakan sebagai bahan makanan penutup khas Filipina. Warnanya yang kuat menjadikannya populer sebagai bahan pewarna alami dalam berbagai produk kuliner. Ubi ungu juga memiliki pemanfaatan yang luas, terutama sebagai bahan pangan lokal untuk makanan utama maupun camilan.

Meskipun berbeda jenis, keduanya sama-sama mengandung antosianin, yaitu pigmen alami yang memberikan warna ungu sekaligus berperan sebagai antioksidan. Kandungan nutrisi keduanya dapat berbeda bergantung pada varietas dan metode pengolahannya.