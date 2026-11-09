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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 10 November 2026 | 05.28 WIB

Ide Camilan Unik di Rumah, Ini Resep Chrysan Tea Jelly yang Lembut dan Menyegarkan

Resep Chrysan Tea Jelly yang Mudah Dibuat di Rumah / foto: YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Menikmati hidangan penutup yang dingin dan menyegarkan bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani waktu santai, terutama ketika cuaca sedang panas. Salah satu dessert unik yang patut dicoba adalah chrysan tea jelly.

Hidangan ini menggunakan teh chrysanthemum atau krisan sebagai bahan utama yang diolah menjadi jelly bertekstur lembut. Aroma bunga yang khas dengan cita rasa ringan membuatnya cocok dipadukan bersama aneka bahan pelengkap bercita rasa manis.

Tidak hanya menawarkan sensasi segar, chrysan tea jelly juga memiliki tampilan menarik berkat tambahan pir, jamur salju, kelengkeng kering, hingga goji berry. Perpaduan berbagai bahan tersebut menghasilkan dessert dengan tekstur dan rasa yang beragam.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, chrysan tea jelly dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah disiapkan. Proses pembuatannya pun praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi camilan rumahan.

Penasaran ingin mencobanya? Berikut bahan-bahan dan langkah membuat chrysan tea jelly yang segar dan menggugah selera.

Bahan-Bahan Chrysan Tea Jelly

Bahan jelly:

  • 100 gram teh chrysanthemum instan.
  • 1 bungkus bubuk jelly polos atau sekitar 15 gram.
  • 1,5 liter air.
  • 1 sendok teh bunga osmanthus kering (opsional).

Bahan kuah:

  • 1 liter air.
  • 25 gram jamur salju kering.
  • 15 gram kelengkeng kering.
  • 70 gram gula batu.
  • 1 buah pir yang sudah dikupas.
  • 5 gram goji berry (opsional).
  • ½ sendok makan chia seeds (opsional).
  • Madu secukupnya (opsional).

Bahan pelengkap:

  • Es batu secukupnya.

Cara Membuat Chrysan Tea Jelly

  1. Membuat adonan jelly

    Siapkan panci, kemudian masukkan teh chrysanthemum instan bersama bubuk jelly polos. Aduk menggunakan ballon whisk hingga tercampur. Tuangkan air secara bertahap sambil terus diaduk agar tidak menggumpal.

  • Memasak jelly

    Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu masak campuran tersebut hingga mendidih. Pastikan adonan terus diaduk agar seluruh bahan larut secara merata.

  • Menambahkan bunga osmanthus

    Setelah adonan mendidih, masukkan bunga osmanthus kering jika menggunakannya. Aduk sebentar hingga tercampur, kemudian matikan api.

  • Mendinginkan adonan jelly

    Tuangkan adonan ke dalam cetakan. Ketika mulai mengental, aduk sesekali supaya bunga osmanthus tidak terkumpul di bagian bawah. Selanjutnya, simpan dalam kulkas hingga jelly mengeras sempurna.

  • Membuat kuah manis

    Siapkan panci berbeda, lalu tuangkan air dan masukkan jamur salju kering, kelengkeng kering, serta gula batu. Potong buah pir menjadi beberapa bagian, kemudian tambahkan ke dalam panci.

  • Merebus bahan kuah

    Masak seluruh bahan menggunakan api sedang cenderung kecil selama sekitar 5–8 menit atau sampai mendidih. Tunggu hingga jamur salju mengembang, kemudian angkat dan potong menjadi bagian lebih kecil. Buang bagian kerasnya.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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