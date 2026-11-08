Resep Garlic Butter Egg, Telur Orak-Arik dengan Saus Creamy yang Gurih

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan makanan yang praktis untuk diolah menjadi berbagai menu. Jika bosan dengan telur dadar atau telur ceplok, garlic butter egg bisa menjadi alternatif yang menarik.

Hidangan ini memadukan telur orak-arik berbumbu sederhana dengan saus garlic butter yang gurih dan creamy.

Resep garlic butter egg dibagikan oleh akun Instagram @dindaa_manurung. Ada dua bagian yang perlu disiapkan, yaitu telur orak-arik dan saus garlic butter.

Telur diberi tambahan garam, kaldu jamur, serta lada agar rasanya lebih gurih, sedangkan sausnya menggunakan butter, bawang putih, susu cair, dan sedikit tepung maizena untuk menghasilkan tekstur kental.

Aroma bawang putih yang ditumis bersama butter menjadi salah satu daya tarik menu ini. Ditambah paprika bubuk dan parsley segar, sausnya memberikan rasa gurih dengan aroma yang lebih kaya. Cara membuatnya pun cukup mudah sehingga bisa dicoba untuk menu sarapan, makan siang, atau pendamping nasi hangat.

Bahan

Bahan telur orak-arik:

3 butir telur

1/2 sdt garam

1/4 sdt kaldu jamur

1/4 sdt lada bubuk

Bahan garlic butter:

50 gram butter2 siung bawang putih, cincang

1/2 sdm tepung maizena

100 ml susu cair

1/4 sdt paprika bubuk

1/4 sdt garam

Daun parsley segar secukupnya

Cara Pembuatan

1. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk. Kocok hingga seluruh bahan tercampur rata.

2. Panaskan sedikit butter atau minyak di wajan antilengket. Tuangkan telur, kemudian aduk perlahan menggunakan spatula hingga membentuk gumpalan orak-arik yang lembut dan matang. Angkat, lalu sisihkan.

3. Untuk membuat saus, lelehkan butter di wajan menggunakan api kecil. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis hingga harum. Hindari memasaknya terlalu lama agar bawang putih tidak gosong dan terasa pahit.

4. Larutkan tepung maizena dengan sedikit susu cair agar tidak menggumpal. Tuangkan larutan tersebut ke dalam wajan bersama sisa susu cair, kemudian aduk hingga tercampur rata.

5. Tambahkan paprika bubuk dan garam. Masak sambil terus diaduk menggunakan api kecil sampai saus mulai mengental dan memiliki tekstur creamy.

6. Cincang parsley segar, kemudian masukkan ke dalam saus. Aduk sebentar hingga aromanya keluar, lalu matikan api.

7. Siapkan telur orak-arik di atas piring saji. Tuangkan saus garlic butter di atasnya atau sajikan secara terpisah sesuai selera.

Garlic butter egg paling nikmat disantap selagi hangat. Tekstur telur orak-arik yang lembut berpadu dengan saus creamy bercita rasa gurih dan aroma bawang putih yang menggugah selera.