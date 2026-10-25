Bertahan dengan Tarif Endorse Murah demi Bantu UMKM

JawaPos.com - Kreator konten kuliner menghadapi berbagai tantangan saat membantu mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mulai dari klien yang tidak membayar hingga usaha yang tutup tanpa pemberitahuan, risiko itu menjadi bagian dari perjalanan mereka.

Salah satu yang mengalaminya adalah Deddy Setiyawan, kreator di balik akun Lambung Turah. Sejak memulai karier pada Juli 2019, pria kelahiran Malang, 21 Desember 1989, itu memilih menawarkan tarif endorse terjangkau agar pelaku UMKM tetap bisa memanfaatkan promosi digital.

“Dukanya kadang berawal dari niat kita yang tulus ingin membantu UMKM dengan memberikan tarif endorse murah, tapi hal itu malah membuat Lambung Turah sering disepelekan orang,” ujar Deddy.

Meski demikian, perjalanan sebagai kreator konten kuliner juga memberinya kesempatan menjelajahi berbagai daerah dan mencicipi beragam hidangan. Mulai dari makanan yang sedang viral hingga kuliner legendaris dengan sejarah panjang.

“Sukanya tentu karena saya bisa menjelajahi daerah-daerah baru dengan berbagai suasana lokasi syuting, sekaligus berkesempatan mencicipi aneka kuliner,” tuturnya.

Di balik pengalaman tersebut, Deddy menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Ia mengaku pernah mendatangi warung yang ternyata tutup tanpa pemberitahuan. Ada pula klien yang tidak menyelesaikan pembayaran jasa promosi.