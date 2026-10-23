Tak Perlu Kukusan, Ini Resep Nasi Kuning Rice Cooker dengan Ayam Suwir Serundeng

JawaPos.com – Nasi kuning menjadi hidangan yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan, mulai dari menu sarapan keluarga hingga perayaan dan acara syukuran. Perpaduan nasi berwarna kuning dengan aroma rempah yang khas membuat makanan ini selalu menggugah selera. Rasa gurih dari santan dan kunyit semakin nikmat ketika disajikan bersama ayam suwir serundeng. Ditambah telur dadar, irisan mentimun, kemangi, dan taburan bawang goreng, hidangan ini bisa menjadi menu lengkap yang cocok dinikmati bersama keluarga. Menariknya, nasi kuning tidak harus dimasak menggunakan panci atau dikukus secara tradisional. Dengan bantuan rice cooker, proses memasaknya menjadi lebih sederhana dan praktis sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan istimewa tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Haluskan bawang putih, bawang merah, kacang mede, kunyit, dan minyak menggunakan blender hingga membentuk bumbu yang lembut. Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu sampai harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan sisihkan untuk digunakan pada nasi dan ayam. Memarkan serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak. Cuci beras hingga bersih, kemudian masukkan ke dalam wadah rice cooker bersama air, santan, dan setengah bagian bumbu dasar kuning. Tambahkan serai, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, serta merica. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, lalu masak menggunakan rice cooker hingga nasi matang. Panaskan kembali sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis sisa bumbu dasar kuning bersama serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk sampai aromanya keluar. Potong dada ayam menjadi beberapa bagian agar lebih mudah matang. Masukkan ayam ke dalam tumisan bumbu dan aduk hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu. Tuangkan air, kemudian tambahkan gula merah, garam, kaldu jamur, dan merica. Masak selama kurang lebih delapan menit atau hingga ayam matang. Sesuaikan waktu memasak dengan ukuran potongan ayam dan pastikan bagian dalamnya benar-benar matang. Setelah matang, angkat ayam dan suwir-suwir menggunakan dua garpu hingga menjadi potongan kecil. Jangan langsung membuang sisa bumbu dalam wajan karena bumbu tersebut dapat menambah cita rasa pada serundeng. Masukkan kelapa parut ke dalam wajan berisi bumbu, lalu masak sambil diaduk hingga cairannya menyusut. Tambahkan ayam suwir dan lanjutkan memasak sampai campuran ayam serta kelapa menjadi lebih kering dan aromanya semakin harum. Setelah teksturnya sesuai selera, angkat ayam suwir serundeng dan sisihkan.
Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
1. Bahan bumbu dasar kuning
2. Bahan nasi kuning
3. Bahan ayam suwir serundeng
4. Bahan pelengkap
Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
1. Siapkan bumbu dasar kuning
2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker
3. Olah ayam dengan bumbu rempah
4. Buat ayam suwir serundeng
JawaPos.com – Nasi kuning menjadi hidangan yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan, mulai dari menu sarapan keluarga hingga perayaan dan acara syukuran. Perpaduan nasi berwarna kuning dengan aroma rempah yang khas membuat makanan ini selalu menggugah selera.
Rasa gurih dari santan dan kunyit semakin nikmat ketika disajikan bersama ayam suwir serundeng. Ditambah telur dadar, irisan mentimun, kemangi, dan taburan bawang goreng, hidangan ini bisa menjadi menu lengkap yang cocok dinikmati bersama keluarga.
Menariknya, nasi kuning tidak harus dimasak menggunakan panci atau dikukus secara tradisional. Dengan bantuan rice cooker, proses memasaknya menjadi lebih sederhana dan praktis sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan istimewa tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Haluskan bawang putih, bawang merah, kacang mede, kunyit, dan minyak menggunakan blender hingga membentuk bumbu yang lembut. Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu sampai harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan sisihkan untuk digunakan pada nasi dan ayam.
Memarkan serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak. Cuci beras hingga bersih, kemudian masukkan ke dalam wadah rice cooker bersama air, santan, dan setengah bagian bumbu dasar kuning.
Tambahkan serai, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, serta merica. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, lalu masak menggunakan rice cooker hingga nasi matang.
Panaskan kembali sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis sisa bumbu dasar kuning bersama serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk sampai aromanya keluar.
Potong dada ayam menjadi beberapa bagian agar lebih mudah matang. Masukkan ayam ke dalam tumisan bumbu dan aduk hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu.
Tuangkan air, kemudian tambahkan gula merah, garam, kaldu jamur, dan merica. Masak selama kurang lebih delapan menit atau hingga ayam matang. Sesuaikan waktu memasak dengan ukuran potongan ayam dan pastikan bagian dalamnya benar-benar matang.
Setelah matang, angkat ayam dan suwir-suwir menggunakan dua garpu hingga menjadi potongan kecil. Jangan langsung membuang sisa bumbu dalam wajan karena bumbu tersebut dapat menambah cita rasa pada serundeng.
Masukkan kelapa parut ke dalam wajan berisi bumbu, lalu masak sambil diaduk hingga cairannya menyusut. Tambahkan ayam suwir dan lanjutkan memasak sampai campuran ayam serta kelapa menjadi lebih kering dan aromanya semakin harum.
Setelah teksturnya sesuai selera, angkat ayam suwir serundeng dan sisihkan.
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