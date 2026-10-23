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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.29 WIB

Tak Perlu Kukusan, Ini Resep Nasi Kuning Rice Cooker dengan Ayam Suwir Serundeng

Resep Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng yang Hanya Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Nasi kuning menjadi hidangan yang kerap hadir dalam berbagai kesempatan, mulai dari menu sarapan keluarga hingga perayaan dan acara syukuran. Perpaduan nasi berwarna kuning dengan aroma rempah yang khas membuat makanan ini selalu menggugah selera.

Rasa gurih dari santan dan kunyit semakin nikmat ketika disajikan bersama ayam suwir serundeng. Ditambah telur dadar, irisan mentimun, kemangi, dan taburan bawang goreng, hidangan ini bisa menjadi menu lengkap yang cocok dinikmati bersama keluarga.

Menariknya, nasi kuning tidak harus dimasak menggunakan panci atau dikukus secara tradisional. Dengan bantuan rice cooker, proses memasaknya menjadi lebih sederhana dan praktis sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan hidangan istimewa tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng yang bisa dibuat di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng

1. Bahan bumbu dasar kuning

  • 5 siung bawang putih
  • 7 siung bawang merah
  • 10 buah kacang mede
  • 20 gram kunyit
  • 3 sendok makan minyak

2. Bahan nasi kuning

  • 500 gram beras
  • 675 ml air
  • 50 ml santan
  • Setengah bagian bumbu dasar kuning
  • 1 batang serai
  • 1 iris jahe
  • 1 jempol lengkuas
  • 3 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk
  • 1 lembar daun pandan
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap
  • Seperempat sendok teh merica

3. Bahan ayam suwir serundeng

  • 350 gram dada ayam fillet
  • 60 gram kelapa parut
  • Setengah bagian bumbu dasar kuning
  • 1 jempol lengkuas
  • 1 batang serai
  • 350 ml air
  • 2 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk
  • 20 gram gula merah
  • Setengah sendok teh garam
  • 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap
  • Seperempat sendok teh merica

4. Bahan pelengkap

  • 2 butir telur
  • Seperdelapan sendok teh garam
  • Mentimun secukupnya
  • Daun kemangi secukupnya
  • Bawang goreng secukupnya

Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng

1. Siapkan bumbu dasar kuning

Haluskan bawang putih, bawang merah, kacang mede, kunyit, dan minyak menggunakan blender hingga membentuk bumbu yang lembut. Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu sampai harum serta warnanya sedikit lebih gelap. Angkat dan sisihkan untuk digunakan pada nasi dan ayam.

2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker

Memarkan serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak. Cuci beras hingga bersih, kemudian masukkan ke dalam wadah rice cooker bersama air, santan, dan setengah bagian bumbu dasar kuning.

Tambahkan serai, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, serta merica. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, lalu masak menggunakan rice cooker hingga nasi matang.

3. Olah ayam dengan bumbu rempah

Panaskan kembali sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis sisa bumbu dasar kuning bersama serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk sampai aromanya keluar.

Potong dada ayam menjadi beberapa bagian agar lebih mudah matang. Masukkan ayam ke dalam tumisan bumbu dan aduk hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu.

Tuangkan air, kemudian tambahkan gula merah, garam, kaldu jamur, dan merica. Masak selama kurang lebih delapan menit atau hingga ayam matang. Sesuaikan waktu memasak dengan ukuran potongan ayam dan pastikan bagian dalamnya benar-benar matang.

4. Buat ayam suwir serundeng

Setelah matang, angkat ayam dan suwir-suwir menggunakan dua garpu hingga menjadi potongan kecil. Jangan langsung membuang sisa bumbu dalam wajan karena bumbu tersebut dapat menambah cita rasa pada serundeng.

Masukkan kelapa parut ke dalam wajan berisi bumbu, lalu masak sambil diaduk hingga cairannya menyusut. Tambahkan ayam suwir dan lanjutkan memasak sampai campuran ayam serta kelapa menjadi lebih kering dan aromanya semakin harum.

Setelah teksturnya sesuai selera, angkat ayam suwir serundeng dan sisihkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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