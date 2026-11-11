Dijamin Disukai Keluarga! Resep Bakso Ayam Bakar dengan Olesan Saus Gurih Manis

Resep Bakso Ayam Bakar yang Praktis dan Bikin Ketagihan JawaPos.com – Bakso menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Selain disajikan bersama kuah hangat, bakso juga bisa dikreasikan menjadi camilan lezat dengan cara dibakar. Salah satu variasi yang patut dicoba adalah bakso ayam bakar. Perpaduan tekstur bakso yang lembut dan kenyal dengan balutan saus bercita rasa manis, gurih, serta sedikit pedas membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja. Tidak harus membeli di luar, bakso ayam bakar ternyata cukup mudah dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di dapur. Proses pembuatannya dimulai dari mengolah daging ayam menjadi adonan bakso, merebus hingga matang, kemudian membakarnya bersama bumbu oles hingga harum. Keistimewaan menu ini terletak pada bumbu bakarnya yang meresap ke dalam bakso. Aroma khas hasil pembakaran juga memberikan sensasi rasa yang semakin menggugah selera. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bakso ayam bakar yang empuk, gurih, dan praktis untuk dicoba di rumah. Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya! Bahan-Bahan Bakso Ayam Bakar Bahan adonan bakso: 300 gram paha ayam filet dalam kondisi setengah beku

150 gram dada ayam filet dalam kondisi setengah beku

50 gram kulit ayam rebus (opsional)

4 sendok makan air es

1 butir telur

4 siung bawang putih, belah menjadi dua

4 siung bawang merah, belah menjadi dua

2 sendok makan minyak

¼ sendok teh pala bubuk

½ sendok makan baking powder

1 sendok makan tepung terigu protein sedang

5 sendok makan tepung tapioka

1½ sendok teh garam

2 sendok teh kaldu bubuk

1½ sendok makan gula pasir

¼ sendok teh merica Bahan bumbu oles bakaran: 2 siung bawang putih

2 sendok makan margarin

2 sendok makan saus tomat

1 sendok makan saus sambal

2 sendok makan saus tiram

½ sendok makan kecap Maggi

3 sendok makan kecap manis

1–2 buah jeruk limau Bahan pelengkap: Bawang goreng secukupnya

Cabai rawit merah iris

Jeruk limau Cara Membuat Bakso Ayam Bakar 1. Siapkan bawang untuk campuran adonan Pertama, panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dipotong, kemudian goreng sampai harum dan warnanya berubah kecokelatan. Angkat lalu sisihkan. 2. Haluskan daging ayam dan bumbu Potong daging paha serta dada ayam menjadi bagian lebih kecil agar mudah diolah. Masukkan ke dalam food processor bersama garam, gula pasir, merica, kaldu bubuk, pala bubuk, baking powder, dan air es. Proses seluruh bahan sampai teksturnya halus dan adonan mulai terasa lengket. 3. Tambahkan bahan lainnya Setelah adonan ayam tercampur rata, masukkan bawang merah dan bawang putih goreng, kulit ayam rebus, serta telur. Haluskan kembali sampai seluruh bahan menyatu sempurna. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu. Proses kembali hingga adonan memiliki tekstur yang merata, kemudian pindahkan ke dalam wadah. 4. Bentuk dan rebus bakso Siapkan panci berisi air, lalu panaskan sampai mendidih. Kecilkan api sebelum mulai membentuk adonan menjadi bulatan-bulatan bakso. Masukkan bakso ke dalam air panas dan masak sampai matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Diamkan beberapa saat hingga bakso tidak terlalu panas. 5. Racik bumbu oles bakaran Untuk membuat sausnya, siapkan mangkuk lalu masukkan bawang putih yang sudah diparut, margarin, kecap manis, saus sambal, saus tomat, saus tiram, dan kecap Maggi. Tambahkan perasan jeruk limau untuk memberikan sentuhan rasa segar. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan menghasilkan bumbu oles yang siap digunakan. 6. Tusuk dan bakar bakso ayam Ambil bakso yang sudah dingin, kemudian tusukkan satu per satu menggunakan tusuk sate. Sayat sedikit bagian permukaan bakso agar bumbu lebih mudah meresap. Bakar bakso hingga permukaannya mulai berubah warna menjadi kecokelatan. Setelah itu, oleskan saus yang sudah disiapkan secara merata. Lanjutkan proses pembakaran sambil sesekali mengoleskan kembali bumbu. Tunggu sampai aroma bakaran keluar dan permukaan bakso terlihat kecokelatan dengan bumbu yang meresap. 7. Sajikan selagi hangat Jika sudah matang, angkat bakso ayam bakar dan tata di atas piring saji. Tambahkan taburan bawang goreng, irisan cabai rawit merah, serta perasan jeruk limau sesuai selera. Bakso ayam bakar dengan tekstur empuk dan balutan bumbu manis gurih pun siap dinikmati. Hidangan ini bisa menjadi pilihan camilan keluarga maupun inspirasi menu jualan rumahan. Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang relatif mudah, kamu sudah bisa menghadirkan sajian bakso bakar yang lezat tanpa harus pergi ke luar rumah.