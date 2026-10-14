Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.39 WIB

Bingung Beras Makin Mahal? Ini Alternatif Karbohidrat yang Bisa Dikonsumsi Secara Instan

Ilustrasi pasta/Magnific - Image

Ilustrasi pasta/Magnific

JawaPos.com - Kenaikan harga bahan makanan pokok termasuk beras menjadi salah satu persoalan yang dihadapi banyak masyarakat.

Masyarakat Indonesia masih menjadikan nasi sebagai salah satu sumber energi dan karbohidrat utama dalam menu harian.

Namun, saat pasokan beras terbatas, dan harganya naik drastis, pemenuhan kebutuhan pangan harian juga ikut terdampak.

Menurut informasi dari laman resmi kemendag.go.id tertanggal (7/10) harga beras premium seharga Rp 15.704 per kg, naik 0,10% dibandingkan hari sebelumnya yang berada di harga Rp 15.689 per kg. 

Sementara itu, melansir informasi dari  radartulungagung.jawapos.com, Bank Indonesia menyebut bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan harga beras di pasar. Salah satunya adalah tingginya permintaan di tengah keterbatasan pasokan yang dapat dipengaruhi oleh penurunan produksi, berakhirnya musim panen, sampai meningkatnya biaya distribusi. 

Beberapa upaya mungkin bisa dilakukan termasuk menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar murah.

Namun, untuk beberapa masyarakat yang hanya membutuhkan beras dalam jumlah kecil, akses terhadap pasar murah yang belum tersedia di semua wilayah dapat menjadi kendala utama.

Kondisi ini semakin terasa saat stok beras di sejumlah tempat mengalami kelangkaan dan harga beras di pasar terus meningkat.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi bahan pangan dengan mulai memanfaatkan berbagai sumber karbohidrat lokal sebagai alternatif nasi.

Melansir informasi dari laman /primaku.com dan morigro.id pada (8/10) berikut beberapa alternatif sumber karbohidrat yang relatif mudah ditemukan dan dapat dijadikan stok di rumah ketika harga beras terus meningkat ataupun pasokannya sedang terbatas. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Viral Olahan Serba Kimpul, Ahli Gizi Unair Sebut Bisa Jadi Alternatif Sumber Karbohidrat - Image
Surabaya Raya

Viral Olahan Serba Kimpul, Ahli Gizi Unair Sebut Bisa Jadi Alternatif Sumber Karbohidrat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23.08 WIB

Gagalkan Penyelundupan Beras, Suahasil: Menodai Swasembada Pangan Indonesia - Image
Ekonomi

Gagalkan Penyelundupan Beras, Suahasil: Menodai Swasembada Pangan Indonesia

Selasa, 22 September 2026 | 19.21 WIB

Bea Cukai Gagalkan Impor Ilegal 30 Kontainer Garam, Beras, dan Pakaian Bekas Senilai Rp 27 Miliar - Image
Ekonomi

Bea Cukai Gagalkan Impor Ilegal 30 Kontainer Garam, Beras, dan Pakaian Bekas Senilai Rp 27 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 18.37 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore