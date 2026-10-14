Bingung Beras Makin Mahal? Ini Alternatif Karbohidrat yang Bisa Dikonsumsi Secara Instan

Ilustrasi pasta/Magnific
JawaPos.com - Kenaikan harga bahan makanan pokok termasuk beras menjadi salah satu persoalan yang dihadapi banyak masyarakat.
Masyarakat Indonesia masih menjadikan nasi sebagai salah satu sumber energi dan karbohidrat utama dalam menu harian.
Namun, saat pasokan beras terbatas, dan harganya naik drastis, pemenuhan kebutuhan pangan harian juga ikut terdampak.
Menurut informasi dari laman resmi kemendag.go.id tertanggal (7/10) harga beras premium seharga Rp 15.704 per kg, naik 0,10% dibandingkan hari sebelumnya yang berada di harga Rp 15.689 per kg.
Sementara itu, melansir informasi dari radartulungagung.jawapos.com, Bank Indonesia menyebut bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan harga beras di pasar. Salah satunya adalah tingginya permintaan di tengah keterbatasan pasokan yang dapat dipengaruhi oleh penurunan produksi, berakhirnya musim panen, sampai meningkatnya biaya distribusi.
Beberapa upaya mungkin bisa dilakukan termasuk menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar murah.
Namun, untuk beberapa masyarakat yang hanya membutuhkan beras dalam jumlah kecil, akses terhadap pasar murah yang belum tersedia di semua wilayah dapat menjadi kendala utama.
Kondisi ini semakin terasa saat stok beras di sejumlah tempat mengalami kelangkaan dan harga beras di pasar terus meningkat.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi bahan pangan dengan mulai memanfaatkan berbagai sumber karbohidrat lokal sebagai alternatif nasi.
Melansir informasi dari laman /primaku.com dan morigro.id pada (8/10) berikut beberapa alternatif sumber karbohidrat yang relatif mudah ditemukan dan dapat dijadikan stok di rumah ketika harga beras terus meningkat ataupun pasokannya sedang terbatas.
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