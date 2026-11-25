JawaPos.com - Pernah membaca beberapa halaman buku, tetapi ketika selesai justru tidak mengingat apa yang baru saja dibaca? Mata masih mengikuti setiap baris tulisan tetapi pikiran sudah melayang ke berbagai hal lain. Kondisi ini dikenal sebagai mind wandering.

Mind wandering merupakan kondisi ketika perhatian seseorang beralih dari aktivitas yang sedang dilakukan menuju pikiran internal yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Saat membaca, misalnya, seseorang justru memikirkan pekerjaan, percakapan sebelumnya atau rencana yang akan dilakukan setelah selesai membaca.

Fenomena ini membuat seseorang seolah-olah tetap membaca, padahal pikirannya tidak sepenuhnya memproses informasi dalam buku. Akibatnya, pembaca sering kali harus mengulang paragraf karena tidak memahami isi bacaan sebelumnya.

Kecenderungan pikiran mengembara dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kelelahan, tingkat kesulitan bacaan, serta rendahnya keterlibatan seseorang terhadap materi yang dibaca. Ketika perhatian mulai teralihkan, kemampuan memahami informasi juga dapat menurun.

Lantas, bagaimana cara mengurangi mind wandering agar kegiatan membaca lebih fokus?

1. Membaca secara aktif

Jangan hanya mengikuti baris demi baris tulisan. Cobalah mengajukan pertanyaan mengenai isi bacaan, seperti apa gagasan utama yang disampaikan penulis dan informasi apa yang ingin diperoleh dari halaman tersebut.

2. Membuat catatan kecil

Tandai bagian penting, tuliskan kata kunci atau buat rangkuman singkat menggunakan bahasa sendiri. Aktivitas ini membantu otak tetap terlibat dalam proses memahami bacaan.

3. Membagi waktu membaca

Hindari memaksakan diri membaca dalam waktu panjang ketika konsentrasi mulai menurun. Bagi kegiatan membaca menjadi beberapa sesi pendek dan selingi dengan istirahat agar perhatian dapat kembali terjaga.

4. Mengenali saat pikiran mulai mengembara

Ketika menyadari bahwa pikiran sudah tidak mengikuti bacaan, jangan langsung merasa kesal. Berhenti sejenak, tarik napas, kemudian kembali membaca dari bagian terakhir yang benar-benar dipahami.

5. Mengurangi gangguan di sekitar

Jauhkan ponsel, matikan notifikasi, dan pilih tempat membaca yang relatif tenang. Lingkungan yang minim gangguan dapat membantu mempertahankan perhatian selama membaca.