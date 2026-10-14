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Siti Wardatul Jannah
Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.54 WIB

Tak Hanya Kurang Tidur, Ini Penyebab Lain Mata Panda dan Cara Mengatasinya

Ilustrasi seseorang dengan mata panda (Magnific)&nbsp; - Image

Ilustrasi seseorang dengan mata panda (Magnific)&nbsp;

JawaPos.com - Mata panda atau lingkaran hitam di bawah mata merupakan kondisi ketika area kulit di bawah mata tampak lebih gelap dibandingkan bagian wajah lainnya. Warnanya bisa berupa biru, ungu, cokelat, atau hitam, tergantung pada warna kulit alami seseorang. 

Kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering ditemukan pada lansia, orang yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi serupa, serta orang dengan warna kulit lebih gelap.

Mata panda kerap dikaitkan dengan kurang tidur sehingga memperbaiki pola istirahat dianggap dapat mengatasinya. Padahal, ada berbagai faktor lain yang dapat menyebabkan lingkaran hitam tetap terlihat meskipun seseorang sudah tidur cukup. Melansir dari Cleveland Clinic, Rabu (14/10), berikut beberapa penyebab lain. 

Kurang tidur merupakan salah satu penyebab umum munculnya mata panda. Kebiasaan tidur yang buruk dapat membuat kulit di bawah mata tampak lebih pucat sehingga pembuluh darah di bawahnya lebih terlihat. Akibatnya, area tersebut tampak lebih gelap dan mata panda menjadi semakin jelas. 

2. Faktor Genetik 

Faktor genetik menjadi salah satu penyebab munculnya lingkaran hitam di bawah mata. Jika kondisi ini dimiliki oleh anggota keluarga, seseorang juga berpeluang mengalaminya.

Lingkaran hitam akibat faktor keturunan dapat terlihat sejak usia muda dan tidak selalu berkaitan dengan kebiasaan tidur. Karena itu, tidur yang cukup belum tentu membuat tampilan mata panda menghilang.

3. Penuaan 

Seiring bertambahnya usia, kulit di bawah mata menjadi lebih tipis dan kendur. Akibatnya, pembuluh darah di bawah kulit lebih mudah terlihat sehingga area tersebut tampak lebih gelap.

Editor: Bintang Pradewo
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