Tak Perlu Banyak Kata, 7 Gestur Ini Bisa Mengungkap Ketertarikan Seseorang

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pernah merasa penasaran apakah seseorang diam-diam memiliki ketertarikan kepada Anda? Situasi seperti ini sering membuat seseorang memperhatikan setiap ucapan, pesan, hingga perubahan sikap orang yang sedang dekat dengannya.
Namun, perasaan tertarik tidak selalu disampaikan melalui kata-kata secara langsung. Dalam beberapa situasi, bahasa tubuh justru dapat memberikan gambaran mengenai kenyamanan dan perhatian seseorang ketika berada di dekat orang yang disukainya.
Gerakan sederhana seperti arah kaki, posisi tubuh, tatapan mata, hingga kebiasaan merapikan penampilan terkadang muncul secara spontan tanpa disadari. Hal tersebut bisa menjadi petunjuk mengenai respons seseorang terhadap lingkungan dan lawan bicaranya.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh gestur bawah sadar yang kerap dikaitkan dengan ketertarikan seseorang kepada orang lain. Meski demikian, bahasa tubuh bukan bukti pasti mengenai perasaan seseorang karena setiap gerakan juga dapat dipengaruhi situasi dan kebiasaan pribadi.
1. Posisi Kakinya Sering Mengarah kepada Anda
Salah satu bahasa tubuh yang menarik untuk diperhatikan adalah arah posisi kaki ketika seseorang sedang berinteraksi.
Dalam situasi tertentu, seseorang yang merasa nyaman atau tertarik dengan lawan bicaranya cenderung mengarahkan tubuh, termasuk bagian kaki, ke arah orang tersebut.
Misalnya, ketika berada dalam sebuah kelompok, ia mungkin tetap memosisikan kakinya menghadap Anda meskipun sedang berbicara dengan beberapa orang lainnya.
Gerakan ini dapat menjadi petunjuk mengenai arah perhatian seseorang. Namun, jangan langsung menganggapnya sebagai tanda ketertarikan romantis karena posisi kaki juga bisa dipengaruhi oleh tata letak ruangan dan kenyamanan berdiri.
2. Tanpa Sadar Mengikuti Gerakan Tubuh Anda
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022