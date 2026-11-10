Tak Perlu Banyak Kata, 7 Gestur Ini Bisa Mengungkap Ketertarikan Seseorang

JawaPos.com – Pernah merasa penasaran apakah seseorang diam-diam memiliki ketertarikan kepada Anda? Situasi seperti ini sering membuat seseorang memperhatikan setiap ucapan, pesan, hingga perubahan sikap orang yang sedang dekat dengannya.

Namun, perasaan tertarik tidak selalu disampaikan melalui kata-kata secara langsung. Dalam beberapa situasi, bahasa tubuh justru dapat memberikan gambaran mengenai kenyamanan dan perhatian seseorang ketika berada di dekat orang yang disukainya.

Gerakan sederhana seperti arah kaki, posisi tubuh, tatapan mata, hingga kebiasaan merapikan penampilan terkadang muncul secara spontan tanpa disadari. Hal tersebut bisa menjadi petunjuk mengenai respons seseorang terhadap lingkungan dan lawan bicaranya.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh gestur bawah sadar yang kerap dikaitkan dengan ketertarikan seseorang kepada orang lain. Meski demikian, bahasa tubuh bukan bukti pasti mengenai perasaan seseorang karena setiap gerakan juga dapat dipengaruhi situasi dan kebiasaan pribadi.

1. Posisi Kakinya Sering Mengarah kepada Anda

Salah satu bahasa tubuh yang menarik untuk diperhatikan adalah arah posisi kaki ketika seseorang sedang berinteraksi.

Dalam situasi tertentu, seseorang yang merasa nyaman atau tertarik dengan lawan bicaranya cenderung mengarahkan tubuh, termasuk bagian kaki, ke arah orang tersebut.

Misalnya, ketika berada dalam sebuah kelompok, ia mungkin tetap memosisikan kakinya menghadap Anda meskipun sedang berbicara dengan beberapa orang lainnya.

Gerakan ini dapat menjadi petunjuk mengenai arah perhatian seseorang. Namun, jangan langsung menganggapnya sebagai tanda ketertarikan romantis karena posisi kaki juga bisa dipengaruhi oleh tata letak ruangan dan kenyamanan berdiri.