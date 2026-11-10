8 Perilaku yang Tanpa Disadari Dapat Merusak Harga Diri Anda, Sering Dianggap Wajar

JawaPos.com - Jangan biarkan orang lain memperlakukan anda dengan buruk. Sadari bahwa anda juga berharga.

Hal tersebut dapat dimulai dari bagaimana anda memandang dan memperlakukan diri sendiri.

Tanpa disadari, ada sejumlah perilaku yang sering dilakukan seseorang justru membuat dirinya kurang dihargai oleh orang lain.

Kebiasaan tersebut dapat mengikis martabat diri, mendorong seorang menjadi people pleaser, sampai membuat mereka bertahan dalam hubungan toxic.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (10/11) seseorang yang tumbuh dalam lingkungan sulit, seperti mengalami kekerasan atau penelantaran sejak kecil, kelompok disabilitas, anak-anak, dan orang-orang yang dianggap kurang produktif, dapat terbiasa menganggap bahwa kasih sayang harus diperoleh melalui pencapaian ataupun tindakan tertentu.

Perilaku tersebut juga dapat membuat seseorang mengukur nilai dirinya berdasarkan produktivitas dan manfaat yang bisa diberikan pada orang lain.

Padahal, setiap manusia termasuk anak-anak,kelompok disabilitas, tetap layak dihormati.

Berikut sejumlah tanda-tanda yang perlu anda kenali agar tidak terus merendahkan martabat diri sendiri.

Terlalu sering meminta maaf

Orang yang kurang menghargai diri sendiri sering kali meminta maaf bukan karena mereka melakukan kesalahan.