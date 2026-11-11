KPK Periksa Hercules Terkait Pengembalian Rp 800 Juta dari Dugaan Pengurusan HGB Summarecon

Rosario de Marshall alias Hercules meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, Kamis (19/1/2023). Dia diperiksa sebagai saksi atas kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). (FEDRIK TARIGAN/ DOK. JAWA POS)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Atas panggilan ini, Hercules telah datang ke kantor lembaga antirasuah, sekitar pukul 10.25 WIB.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengembangkan penyidikan kasus yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi Sdr. HCL, selaku pihak swasta," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/11).

Budi menyampaikan, Hercules telah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait perkara dugaan korupsi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut.

Sebelum Hercules menjalani pemeriksaan hari ini, lanjut Budi, Hercules telah menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan sejumlah uang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Uang yang diserahkan senilai Rp 800 juta itu telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Penerimaan uang itu diduga berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor serta permintaan pembukaan blokir dan pengurusan HGB milik PT Summarecon.