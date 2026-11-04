Profil Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Eks Kapolri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

JawaPos.com - Bareskrim Polri baru saja menetapkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat lainnya.

Pengumuman penetapan tersangka itu disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin pada Selasa malam (3/11) di Mabes Polri, Jakarta.

”Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.

Dalam berbagai dokumen pemberitaan JawaPos.com, Jenderal Sigit adalah salah seorang kapolri dengan berbagai prestasi. Kiprahnya di Korps Bhayangkara sebelum dijadikan tersangka terbilang cemerlang.

Jenderal Sigit mencatatkan diri sebagai salah satu kapolri dengan masa tugas terlama. Dia pertama kali dilantik pada 27 Januari 2021, sampai saat ini Sigit sudah bertugas lebih dari 5 tahun. Menjadikan dirinya sebagai kapolri paling awet.

Sigit lahir di Ambon pada 5 Mei 1969 adalah salah seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dia dijadikan kapolri oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Bila melihat rekam jejaknya, Sigit termasuk salah satu polisi sarat prestasi. Bukan hanya perkara-perkara besar, selama memimpin Polri Sigit melakukan berbagai terobosan.

Berbagai kasus besar juga pernah dia tangani bersama jajarannya. Termasuk ragam perkara yang terjadi di internal kepolisian. Jenderal Sigit tidak ragu menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan kesalahan.