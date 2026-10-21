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Syahrul Yunizar
Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.51 WIB

Polri Amankan 1 Ton Ketamine di Pelabuhan Belawan, 8 Orang Ditangkap

Ilustrasi narkoba. (Dok JawaPos) - Image

Ilustrasi narkoba. (Dok JawaPos)

JawaPos.com - Dalam operasi gabungan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan TNI di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara (Sumut), Mabes Polri tidak hanya mengamankan 1 ton ketamine. Turut diamankan pula 8 orang tersangka. 

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Siagian menyampaikan bahwa 8 orang tersangka itu terdiri atas 7 orang Warga Negara Indonesia (WNI) dan seorang Warga Negara Asing (WNA). Namun identitas masing-masing tersangka belum diungkap. 

”Tersangka yang diamankan 8 orang, 7 WNI da 1 WNA,” ungkap Brigjen Kristian pada Rabu (21/10). 

Menurut Kristian, barang bukti narkoba sebanyak itu diamankan saat diangkut oleh kapal dengan nama lambung MT Global 168. Saat ini kapal tersebut sudan ditarik dan dikawal oleh kapal milik Polair dan Bea Cukai untuk sandar dengan aman berikut seluruh barang bukti. 

”Barang bukti narkoba jenis ketamine di Pelabuhan Belawan,” kata jenderal bintang satu Polri tersebut.

Kristian menyampaikan bahwa keterangan lebih lanjut terkait dengan pengungkapan temuan besar itu akan disampaikan secara terperinci oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

”Hari Jumat akan di release oleh kapolri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Suyudi memerintahkan anak buahnya untuk gencar menggerebek sarang narkotika yang sudah terdeteksi. Langkah itu diambil di awal masa kepemimpinannya lantaran dia menilai peredaran naskoba saat ini sudah semakin masif.

Belakangan, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dan jajaran polda telah melakukan penggerebekan di beberapa daerah seperti Jakarta, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), dan beberapa daerah lain di Sulawesi serta Kalimantan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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