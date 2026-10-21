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Syahrul Yunizar
Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.06 WIB

1 Ton Ketamine Ditemukan dalam Operasi Gabungan di Pelabuhan Belawan Sumut

Ilustrasi narkoba. - Image

Ilustrasi narkoba.

JawaPos.com - Mabes Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai melaksanakan operasi gabungan di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara (Sumut). Dari operasi tersebut terungkap keberadaan 1 ton ketamine. 

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Kristian Siagian membenarkan hal itu. Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (21/10), dia menyatakan bahwa memang sudah berlangsung operasi gabungan di Belawan.

”Betul, joint operation oleh Bareskrim, BNN, Bea Cukai, Pol Air Baharkam (ungkap 1 ton ketamine),” terang dia.

Menurut Brigjen Kristian, saat ini kapal yang mengangkut 1 ton barang haram tersebut sudah ditarik dan dikawal oleh kapal milik Polair dan Bea Cukai untuk sandar dengan aman.

”Barang bukti narkoba jenis ketamine di Pelabuhan Belawan,” kata jenderal bintang satu Polri tersebut.

Kristian menyampaikan bahwa keterangan lebih lanjut terkait dengan pengungkapan temuan besar itu akan disampaikan secara terperinci oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

”Hari Jumat akan di release oleh kapolri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Suyudi memerintahkan anak buahnya untuk gencar menggerebek sarang narkotika yang sudah terdeteksi. Langkah itu diambil di awal masa kepemimpinannya lantaran dia menilai peredaran naskoba saat ini sudah semakin masif.

Belakangan, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dan jajaran polda telah melakukan penggerebekan di beberapa daerah seperti Jakarta, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), dan beberapa daerah lain di Sulawesi serta Kalimantan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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