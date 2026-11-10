Jadwal Waktu Shalat Wilayah Subang dan Sekitarnya Besok Rabu, 11 November 2026

ilustrasi Jadwal Shalat./ (Freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Subang dan sekitarnya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat setiap harinya juga membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas tanpa melupakan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 11/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:
Imsak: 03.52 WIB
Subuh: 04.02 WIB
Terbit: 05.18 WIB
Duha: 05.46 WIB
Zuhur: 11.36 WIB
Asar: 14.55 WIB
Magrib: 17.48 WIB
Isya: 19.00 WIB
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