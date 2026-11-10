AICIS Plus Hubungkan Studi Islam dan Sains, Dorong Riset untuk Solusi Publik

JawaPos.com - Kementerian Agama menginginkan penyelenggaraan Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS Plus) 2026 jadi panggung unjuk gigi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) menjawab persoalan masyarakat melalui sains, teknologi, dan riset lintas disiplin.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menegaskan, perluasan cakupan AICIS+ memiliki tujuan substantif menghubungkan berbagai keahlian agar perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat.

”Kenapa kami harus membuat AICIS yang tidak hanya berbicara tentang Islamic Studies, tetapi juga science, society, and social studies? Hari ini adalah era kolaborasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. PTKIN sekarang bukan lagi monodisiplin, tetapi sudah multidisipliner dan interdisipliner,” ujar Suyitno seperti dilansir dari Antara di Jakarta.

Baca Juga:Gen Halal Championship Cetak Generasi Penggerak Industri Halal

Menurut dia, persoalan yang dihadapi masyarakat semakin saling berkaitan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, misalnya, membutuhkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus pemahaman mengenai perilaku sosial serta nilai keagamaan.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan robotika juga membuka ruang kontribusi studi Islam, terutama dalam merespons persoalan etika dan kemanusiaan. Karena itu, kajian keislaman perlu terus dikontekstualisasikan melalui dialog dengan disiplin lain.

Dalam konteks tersebut, AICIS+ berperan mempertemukan akademisi yang selama ini bekerja dalam bidang masing-masing. Pertemuan berbagai perspektif diharapkan membuka kerja sama penelitian dan pengabdian yang mampu menjawab persoalan secara lebih menyeluruh.

”Tidak bisa lagi bicara tentang keilmuan secara independen. Apa pun bidang ilmu kita, sangat bergantung pada ilmu orang lain jika ingin tumbuh dan berkembang,” tegas Suyitno.

Dia menekankan, manfaat bagi masyarakat harus menjadi arah pengembangan keilmuan. Riset dan kegiatan akademik perlu melampaui pemenuhan kewajiban administratif maupun kepentingan kenaikan jabatan dosen.