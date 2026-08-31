Tok! Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Gus Kikin Resmi Terpilih jadi Ketua Umum PBNU

JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin resmi terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode atau masa khidmat 2026-2031.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat Ahlul Halli Wal ‘Aqdi (AHWA) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8) pagi.

Rapat AHWA berlangsung sekitar pukul 06.20 hingga 07.00 WIB sebagai pelaksanaan mandat Muktamar ke-35 NU terkait mekanisme cara pemilihan dan penetapan Ketua Umum PBNU secara musyawarah mufakat.

Salah satu anggota AHWA, KH Anwar Iskandar menyampaikan, rapat pagi tersebut dibuka dengan pembacaan Ummul Quran oleh KH Anwar Manshur dan ditutup dengan doa oleh ulama tersebut.

“Rapat yang kami laksanakan tadi pagi ini sebuah musyawarah mufakat, dan ini adalah mekanisme yang pertama kita lakukan dalam kepengurusan di PBNU,” katanya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jombang, Senin (31/8).

Dalam berita acara yang dibacakan KH Anwar Iskandar, musyawarah AHWA berlangsung di Dalem Kasepuhan, kediaman KH Wahab Hasbullah di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.

Setelah membahas lima nama calon Ketua Umum PBNU yang dinyatakan memenuhi syarat, sembilan anggota AHWA akhirnya mencapai kesepakatan dan menetapkan keputusan melalui musyawarah mufakat.

"Anggota AHWA secara mufakat memutuskan memilih KH Abdul Hakim atau Gus Kikin,” imbuh Anwar. Dengan keputusan tersebut, Gus Kikin resmi menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031.