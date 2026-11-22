JawaPos.com – Seorang bocah 9 tahun bernama Muhammad Rafardhan Atharizz, atau Athar, menjadi delegasi termuda Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.

Di usia tersebut, ia menyampaikan pidato berjudul An Indonesian Child's Voice for Our Climate Future di hadapan delegasi internasional.

Athar membacakan aspirasi anak-anak Indonesia yang dihimpun melalui inisiatif media sosial 51Talk bertajuk “Apa yang Ingin Kamu Tanyakan tentang Bumi?”. Ribuan pertanyaan dari berbagai daerah dikumpulkan, mulai dari cara menjaga alam dan mempertahankan udara bersih hingga langkah memperbaiki lingkungan.

Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Lu’lu’ Agustina, mengapresiasi keberanian Athar dan anak-anak Indonesia menyuarakan kepedulian terhadap perubahan iklim di forum internasional.

“Anak-anak memiliki perspektif dan kepedulian terhadap masa depan lingkungan, mengingat merekalah yang akan mewarisi bumi di masa mendatang,” ujar Lu’lu’. Ia menilai generasi muda perlu mendapat ruang agar gagasan dan aspirasi mereka didengar.

COP31 bukan panggung internasional pertama Athar. Pada 21 Agustus 2026, ia tampil di 51Talk Global Youth Summit 2026 di Beijing melalui pidato My Hometown, Our Planet, yang membahas kekayaan alam Indonesia serta dampak sampah plastik terhadap laut dan satwa.

Athar mempersiapkan pidato COP31 selama satu bulan. Selain menghafal naskah berbahasa Inggris, ia juga mempelajari isu yang dibahas dan berlatih menyampaikan gagasan secara natural. Athar telah belajar bahasa Inggris bersama 51Talk selama sekitar tujuh bulan.

“ Saya juga ingin membawa pertanyaan dari teman-teman di berbagai daerah di Indonesia agar semakin banyak orang tahu bahwa anak-anak juga peduli terhadap perubahan iklim,” kata Athar.

Brand & Marketing 51Talk Indonesia Rifnida Novalinda mengatakan pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya diukur dari kemampuan berbahasa, tetapi juga dari penggunaan bahasa untuk menyampaikan gagasan dan berinteraksi dengan dunia. Menurutnya, Athar menunjukkan perkembangan dalam kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi.