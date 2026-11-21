JawaPos.com - Data milik Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) baru-baru ini diduga berhasil dibobol peretas.

Kali ini, yang menjadi target serangan adalah National Crime Information Center (NCIC), database kriminal nasional yang menyimpan informasi penting mengenai buronan, surat perintah penangkapan, hingga pemeriksaan latar belakang seseorang.

Dugaan peretasan tersebut terungkap dalam beberapa hari terakhir dan kini FBI tengah menyelidikinya.

Insiden ini menjadi kasus pembobolan kedua yang menimpa sistem FBI dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan data lembaga penegak hukum Amerika Serikat.

Informasi mengenai penyelidikan tersebut disampaikan dua sumber yang mengetahui kasus ini kepada CNN.

Meski demikian, belum diketahui secara pasti seberapa luas akses yang berhasil diperoleh peretas maupun jenis informasi yang kemungkinan telah dicuri.

NCIC bukan sekadar tempat penyimpanan data kriminal. Sistem ini menjadi penghubung informasi bagi aparat penegak hukum federal, negara bagian, hingga kepolisian lokal di seluruh Amerika Serikat.

Setiap hari, petugas mengandalkan database tersebut untuk memeriksa identitas buronan, mengetahui status surat perintah penangkapan, serta mengakses informasi yang berkaitan dengan keamanan publik.

Karena itu, dugaan pembobolan ini tidak hanya menimbulkan risiko kebocoran data sensitif.

Keakuratan informasi di dalam database juga menjadi perhatian, terutama jika peretas mampu mengubah atau memanipulasi catatan kriminal.

Seorang mantan pejabat FBI yang pernah memimpin penyelidikan kelompok kriminal siber menilai, gangguan terhadap NCIC bisa berdampak langsung terhadap keselamatan petugas dan masyarakat.

"Setiap hari, petugas di seluruh negeri mengandalkan NCIC untuk mengidentifikasi buronan yang dicari, memeriksa surat perintah yang beredar, dan mengakses informasi yang dapat berdampak langsung pada keselamatan petugas dan publik," ujarnya.

Dia menambahkan, kekhawatiran terbesar bukan semata-mata kemungkinan peretas memperoleh informasi rahasia.

"Kekhawatiran saya bukan hanya apakah peretas memperoleh akses ke informasi sensitif, meskipun itu adalah masalah, tetapi apakah mereka dapat membahayakan keakuratan informasi yang diandalkan oleh petugas."