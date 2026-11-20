JawaPos.com - Perwakilan tetap Iran untuk Organisasi Internasional di Wina, Reza Najafi, menegaskan jika inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terhadap fasilitas nuklirnya tidak akan kembali ke tingkat seperti sebelum serangan terhadap fasilitas tersebut.

"Dalam pertemuan Dewan Gubernur IAEA, saya menegaskan bahwa inspeksi tidak akan pernah kembali ke tingkat seperti sebelum serangan terhadap fasilitas nuklir kami," kata Najafi kepada stasiun televisi Iran, Press TV.

Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi sebelumnya mendesak Iran memberikan akses kepada para inspektur badan tersebut untuk memeriksa fasilitas nuklir.

Grossi juga meminta Iran mempertimbangkan pendekatan bertahap guna menciptakan kondisi yang memungkinkan para inspektur IAEA kembali ke negara itu.

Pada awal November, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan inspeksi IAEA di fasilitas nuklir Iran saat ini belum menjadi bahan pembahasan.

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Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Teheran kemudian membalas dengan melancarkan serangan sendiri.