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Penulis: Rian Alfianto
Rabu, 11 November 2026 | 17.01 WIB

Tabrakan Beruntun 50 Kendaraan di Bulgaria, 12 Orang Tewas dan Puluhan Luka-Luka

Kecelakaan beruntun libatakan puluhan kendaraan terjadi di Bulgaria pada Selasa (10/11) waktu setempat. (AP). - Image

Kecelakaan beruntun libatakan puluhan kendaraan terjadi di Bulgaria pada Selasa (10/11) waktu setempat. (AP).

JawaPos.com - Kecelakaan beruntun melibatkan sekitar 50 kendaraan di jalan tol Bulgaria menewaskan 12 orang dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka. Insiden mengerikan tersebut terjadi di tengah kabut tebal yang menyelimuti jalan raya penghubung ibu kota Sofia dengan Kota Burgas, Selasa (10/11) waktu setempat.

Kecelakaan melibatkan mobil dan truk yang bertabrakan di enam lajur jalan tol. Sejumlah kendaraan bahkan terbakar dan mengalami kerusakan parah. Rekaman setelah kejadian memperlihatkan kendaraan-kendaraan yang saling bertumpuk dan hancur di sekitar Kota Yambol.

Menteri Kesehatan Bulgaria Katya Ivkova mengatakan, 11 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Satu korban lainnya mengembuskan napas terakhir setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, sebanyak 51 orang dilarikan ke sejumlah rumah sakit di kota-kota terdekat. Dari jumlah tersebut, 13 orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

Kabut Tebal Membuat Jarak Pandang Turun Drastis

Menteri Dalam Negeri Bulgaria Ivan Demerdzhiev mengatakan, perubahan kondisi cuaca secara mendadak menjadi faktor utama yang diduga memicu kecelakaan tersebut.

Kepada AFP, dia menjelaskan bahwa jarak pandang pengemudi semula masih berkisar 70 hingga 80 meter. Namun, dalam waktu singkat, jarak pandang menyusut drastis hingga hanya sekitar 10 meter.

Kondisi tersebut membuat pengemudi kesulitan melihat kendaraan di depan, sehingga tabrakan beruntun tidak dapat dihindari.

Pemerintah Bulgaria kini berupaya meningkatkan sistem peringatan keselamatan di jalan raya. Salah satunya dengan memasang layar informasi pada sejumlah gerbang sistem pembayaran tol.

"Kami secara aktif bekerja untuk melengkapi gantry sistem tol dengan layar tampilan guna memperingatkan pengemudi," kata Demerdzhiev dilansir via laman News Australia. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: AFP
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